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Son maître manque à l'appel
Un python de 3 mètres se perd dans une forêt de Winterthour

Un python de trois mètres a été trouvé dans une forêt près de Winterthour jeudi soir. Capturé par un spécialiste, il est en sécurité, mais la police cherche son propriétaire.
Publié: 12:07 heures
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Dernière mise à jour: 12:18 heures
Un python de trois mètres a été trouvé dans une forêt près de Winterthour jeudi soir. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un python tapis de trois mètres de long «égaré» a été repéré la semaine passée dans une forêt à proximité de Winterthour (ZH). La police cantonale zurichoise recherche toujours le propriétaire du serpent.

«Jusqu’à présent, personne ne s’est manifesté», indique mardi à Keystone-ATS une porte-parole de la police zurichoise. Le serpent, inoffensif selon la police, a été repéré jeudi soir dans une forêt près de Sennhof, dans la région de Winterthour.

Le serpent est en sécurité

C'est là que le python tapis (morelia spilota) a été capturé par un spécialiste des reptiles du service de protection des animaux et de l'environnement. Depuis, le serpent a été mis en sécurité. Lundi, la police a posté sur les réseaux sociaux une photo de l'imposant animal dans le but de retrouver son maître.

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