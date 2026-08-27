Un piéton de 37 ans a perdu la vie jeudi matin, heurté par un tram puis une voiture sur un passage piéton à Zurich. Les causes de l'accident restent inconnues.

ATS Agence télégraphique suisse

Un piéton est décédé jeudi matin après avoir été percuté par un tram puis par une voiture en ville de Zurich. L'homme de 37 ans, qui traversait sur un passage clouté, a succombé sur place à ses blessures.

L'accident est survenu vers 8h45, indique la police municipale zurichoise. La victime traversait la chaussée au niveau d'un passage pour piétons sur la Badenerstrasse, non loin du stade du Letzigrund, lorsqu'il a été heurté pour une raison encore indéterminée par un tram qui circulait vers la périphérie.

Le choc a été si violent que l'homme, âgé de 37 ans, a été projeté et a alors été percuté par une voiture qui roulait en direction du centre-ville. Malgré les mesures de réanimation immédiatement entreprises, il a succombé sur les lieux à ses graves blessures.

Circulation perturbée

Le service compétent de la police municipale ainsi que des spécialistes de l’Institut médico-légal de Zurich ont été dépêchés sur place pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le secteur concerné de la Badenerstrasse, une importante artère à l'ouest de la ville, a été fermé à la circulation.

Le conducteur du tram et la conductrice de la voiture sont indemnes. Tous deux, ainsi que des témoins de l'accident, ont dû être pris en charge sur place par les services sanitaires et une cellule de soutien psychologique.