L'incendie d'un bâtiment historique dans la vieille ville de Zurich survenu dans la nuit de dimanche à lundi pourrait bien être d'origine criminelle. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour incendie intentionnel.

ATS Agence télégraphique suisse

Les premiers éléments d'enquête laissent entendre que le feu a été bouté volontairement au bâtiment, indique mardi à Keystone-ATS un porte-parole du Ministère public zurichois. Une procédure pénale a donc été ouverte en ce sens contre inconnu.

Bâtiment cambriolé à côté

Un bâtiment adjacent a été cambriolé. Les voleurs ont emporté une collection de cannes exposées dans une vitrine, précise l'association des francs-maçons zurichois dont les locaux se situent au sous-sol du bâtiment ravagé par les flammes. Il s'agit de la plus ancienne et plus grande loge maçonnique de Zurich, qui compte 120 membres. Leurs locaux n'ont pas été touchés par le feu, mais ont subi des dégâts d'eau.

Le feu s'est déclaré vers 01h00 dans les combles de l'édifice situé sur l'esplanade du Limmathof. Personne n'a été blessé. Les travaux d'extinction des pompiers se sont révélés difficiles, car le toit menaçait de s'effondrer.