Un ex-gardien de prison de Regensdorf (ZH) a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir introduit drogue, alcool et téléphones dans le pénitencier. Le réseau impliquait un détenu et sa mère.

Un gardien de prison condamné pour l'introduction de produits illégaux à Zurich

Un gardien de prison condamné pour l'introduction de produits illégaux à Zurich

En collaboration avec une mère et un détenu

ATS Agence télégraphique suisse

Un ancien gardien de prison écope d'une peine de deux ans de prison avec sursis pour avoir fait passer en fraude de la drogue, des cigarettes, de l'alcool et des smartphones à l'intérieur du pénitencier de Pöschwies, à Regensdorf (ZH). Il avait oeuvré à ce réseau illégal avec un détenu et la mère de ce dernier.

Dans son jugement rendu mercredi, le Tribunal de district de Dielsdorf (ZH) reconnaît l'ex-gardien de prison, âgé de 64 ans, coupable de crime en bande organisée et d'infractions à la loi sur les stupéfiants, ainsi que de corruption passive. Sur ce dernier point, il devra indemniser l'Etat de 4000 francs en compensation de son soudoiement.

La Cour a suivi en grande partie le raisonnement de la défense qui demandait que la sanction ne dépasse pas un an et demi avec sursis. Le procureur avait exigé, lui, une peine de trois ans dont un an ferme.

Un système introduit pour durer

La quantité de drogues et de téléphones portables passées en fraude à l'intérieur du pénitencier ainsi que les messages échangés en ligne montrent que le système introduit par les accusés s'inscrivait dans la durée. La police y a mis fin en juillet 2022 en arrêtant les trois prévenus.

Durant le procès qui s'est tenu la semaine dernière, le sexagénaire suisse a admis avoir réceptionné et fait suivre les colis et n'avoir pas su «tirer le frein à main suffisamment tôt».

La mère du détenu impliqué, âgée de 72 ans, écope d'un an et quatre mois de prison avec sursis. Il avait organisé l'achat de marijuana et de haschich et d'autres marchandises, qu'elle avait transmis au gardien de prison pour le transport.

Seul le détenu est condamné une peine ferme

Son fils, incarcéré à Pöschwies pour meurtre, est sanctionné d'un an et quatre mois de prison ferme. Il sera expulsé du territoire suisse après avoir purgé sa peine.

Un quatrième accusé a été acquitté des principaux chefs d'accusation. Il n'a pas pu être prouvé qu'il connaissait le contenu des colis qu'il faisait suivre à l'intérieur de la prison. En revanche, il écope d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 francs pour avoir conduit en état d'ébriété.