Un corps sans vie a été retrouvé ce lundi 11 août 2025 à la «Testa del Leone», au-dessus de Zermatt, a annoncé la police valaisanne.
Un corps sans vie a été retrouvé ce lundi 11 août 2025 à la «Testa del Leone», au-dessus de Zermatt, a annoncé la police valaisanne. La victime a été retrouvée par les secours en montagne italiens, peu avant 16 heures pendant une opération de recherche. La Guardia di Finanza a ensuite alerté les secours valaisans et la Police cantonale.
Le corps de la victime a été héliporté par l'équipage d'Air Zermatt à 3300 mètres d'altitude et son identification est en cours. Une instruction a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame.
