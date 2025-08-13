DE
Son identité encore inconnue
Une personne a perdu la vie près de Zermatt

Les secours en montagne italien ont retrouvé un corps sans vie au-dessus de Zermatt ce lundi 11 août, peu avant 16 heures. L'identité de la victime n'est pas encore connue.
Un corps sans vie a été retrouvé ce lundi 11 août 2025 à la «Testa del Leone», au-dessus de Zermatt, a annoncé la police valaisanne.
Photo: DR
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Un corps sans vie a été retrouvé ce lundi 11 août 2025 à la «Testa del Leone», au-dessus de Zermatt, a annoncé la police valaisanne. La victime a été retrouvée par les secours en montagne italiens, peu avant 16 heures pendant une opération de recherche. La Guardia di Finanza a ensuite alerté les secours valaisans et la Police cantonale. 

Le corps de la victime a été héliporté par l'équipage d'Air Zermatt à 3300 mètres d'altitude et son identification est en cours. Une instruction a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. 

