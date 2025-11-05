DE
Yeba s'est fait sa place
Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois

Un nouveau mâle dominant de 13 ans a rejoint les gorilles du zoo de Bâle, afin de remplacer M'Tongé décédé en juin. Son intégration se passe bien.
Publié: 13:09 heures
Arrivé récemment au zoo de Bâle, Yeba s'est déjà rapidement accouplé avec la femelle Makala. Le nouveau mâle dominant âgé de 13 ans est arrivé en provenance du parc Wow Safari Thoiry, situé à l'ouest de Paris.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau mâle dominant, prénommé Yeba, a emménagé parmi les gorilles du zoo de Bâle. Son intégration se passe bien jusqu'à présent. Agé de 13 ans, il remplace M'Tongé, mort en juin dernier des suites d'une infection par un parasite.

Yeba a quitté, le 17 octobre, le parc Wow Safari Thoiry, à l'ouest de Paris, où il faisait partie d'un groupe de jeunes mâles, pour être transporté à Bâle. Il fait partie des gorilles bâlois depuis le 25 octobre et y joue le rôle de mâle dominant, indique le zoo de Bâle mercredi. Dès le jour de son arrivée, la femelle Makala a jeté son dévolu sur lui. Ils se sont accouplés peu après, a raconté le zoologue Adrian Baumeyer aux médias réunis sur place.

Il remplit ce rôle pour la première fois

Yeba a rencontré les autres membres du groupe au cours des jours suivants. Son acceptation par toutes les femelles a nécessité plusieurs tentatives. Elle a été précédée par quelques échanges hostiles, taquineries et morsures bénignes.

Le nouveau mâle dominant remplit ce rôle pour la première fois. Il s'entend bien avec l'autre mâle du groupe, Mobali, qui est castré. Sa légitimité en tant que chef va prendre encore un peu de temps. Pour ne pas distraire les gorilles de l'intégration de Yeba en tant leader, les visiteurs sont actuellement tenus à distance des vitres de leur espace. Chez les gorilles, un mâle dominant est responsable de la cohésion d'un groupe. Lorsqu'il meurt, le groupe se désagrège en l'espace de deux jours.

