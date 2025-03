Agé de 47 ans, le gorille à dos argenté N'Gola a été père 34 fois. (Image d'archives) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le zoo de Zurich va euthanasier le gorille à dos argenté N'Gola Le zoo de Zurich va euthanasier le gorille à dos argenté N'Gola. Agé de 47 ans et père 34 fois, il a des problèmes de santé. Il sera remplacé par Bwana, 17 ans, qui vient de Varsovie.

La décision d'euthanasier N'Gola n'a pas été facile à prendre, a déclaré mardi le directeur du zoo Severin Dressen. Le gorille souffre depuis longtemps de différents problèmes de santé. L'arrivée d'un nouveau mâle est une contribution importante au maintien d'une population de réserve stable. Dans la configuration actuelle, le groupe n'aurait pas pu continuer à se développer dans le cadre du programme européen pour les espèces menacées (EEP), explique le zoo de Zurich.

En prévision du nouvel habitat

Des changements vont aussi être opérés avec les femelles. Mary, 17 ans, et Mahiri, 12 ans, vont partir dans les zoos de Sarrebruck et de Wuppertal, en Allemagne. Elles seront remplacées par les trois femelles Virunguita, 9 ans, Ivindo, 8 ans, et Mayumi, 12 ans, qui viennent de France, d'Espagne et d'Allemagne. Seule Haiba, 17 ans, reste à Zurich.

Ces changements au sein du groupe des gorilles sont également opérés en prévision de leur nouvel habitat au zoo de Zurich. La «forêt de Ndoki», d'une surface de 29'000 mètres carrés, devrait être prête en 2031. Le début des travaux est prévu pour 2028. Des drills, des okapis et des hippopotames nains vivront également dans cette nouvelle installation qui abritera une centaine d'arbres pouvant atteindre 25 mètres de haut.