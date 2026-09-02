Face à la multiplication des piratages, WhatsApp déploie trois nouveaux outils de sécurité. Ces paramètres permettent de mieux protéger vos discussions et d'esquiver les arnaques. Voici comment vous protéger.

Tobias Bolzern

Mode avion activé, téléphone rangé, et au lit. Lorsque Charlotte*, originaire de la région bâloise, rallume son téléphone le lendemain matin, elle découvre un message sur son répondeur: une voix synthétique lui égrène une suite de chiffres. Son compte WhatsApp a déjà été piraté. Volé en pleine nuit, avec l'ensemble de ses discussions et de ses souvenirs.

Des témoignages similaires à celui de Charlotte atterrissent très souvent dans la boîte mail de Blick. Les ruses évoluent, mais l’objectif reste inchangé: prendre le contrôle de votre compte WhatsApp.

L'usurpateur peut alors lire vos échanges privés, réclamer de l'argent à vos proches et diffuser des liens malveillants sous votre identité. WhatsApp a enfin réagi. Dans un message publié le 25 août, la maison mère Meta met en garde contre les escrocs et détaille trois nouvelles fonctionnalités de protection. Vous devez en activer deux vous-même.

Un mot de passe à la place du code PIN

Jusqu’à présent, il était possible de renforcer la sécurité de son profil grâce à un code PIN à six chiffres, via la «vérification en deux étapes». Ce verrou empêche les fraudeurs de connecter votre profil sur un nouveau smartphone.

Même s’ils parviennent à intercepter le code transmis par SMS, comme cela s'est produit pour Charlotte. Seul souci: six chiffres restent faciles à deviner, surtout si l'on opte pour «123456» ou une date de naissance. Désormais, un vrai mot de passe composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux remplacera le PIN.

Voici la marche à suivre pour l'activer:

Ouvrez les réglages de WhatsApp et appuyez sur «Compte».

Sélectionnez «Vérification en deux étapes», puis appuyez sur «Activer».

Configurez un mot de passe à la place du code PIN. Choisissez un mot de passe unique.

Pensez à enregistrer votre adresse e-mail dans le menu «Connexion et sécurité».

Cette dernière étape s'avère capitale. En effet, ce dispositif de sécurité comporte un inconvénient: si vous oubliez votre mot de passe et que vous n’avez pas renseigné d’adresse e-mail de secours, vous vous bloquerez vous-même l'accès à votre propre compte.

«La clé d'accès»

La seconde innovation concerne les «clés d'accès» (passkeys), déployées par Meta. Elles vous permettent de vous identifier via votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code de votre smartphone, sans passer par un SMS.

L'avantage majeur? Il n'y a plus aucun code à intercepter ou à deviner. Selon Meta, plus d’un milliard de personnes utilisent déjà ces clés sur WhatsApp, soit environ un tiers des utilisateurs. La nouveauté réside dans la possibilité d'enregistrer plusieurs clés d'accès sur un même compte. Un vrai plus pour ceux qui jonglent entre un iPhone et un appareil Android, ou qui souhaitent sécuriser un second téléphone.

Voici comment configurer vos clés d'accès:

Ouvrez les réglages et appuyez sur «Compte».

Sélectionnez «Clés d’accès», puis appuyez sur «Créer une clé d’accès».

Validez par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code d’appareil.

Répétez l’opération sur votre second appareil au besoin.

La clé d'accès vient ensuite se stocker dans le trousseau iCloud ou le gestionnaire de mots de passe Google. Si vous en perdez l'accès, vous perdez aussi la clé – une raison de plus d'en créer une deuxième de précaution.

Alerte lors des appels

La troisième nouveauté s'intègre directement dans l'application, mais reste réservée pour l'instant aux smartphones Android. Lorsqu'un numéro inconnu cherche à vous joindre, WhatsApp affiche désormais plus d’éléments: le pays d’origine de l’appelant et les éventuels groupes partagés avec lui. De quoi repérer la plupart des appels suspects avant même de décrocher, précise l’entreprise.

Les utilisateurs d’iPhone devront patienter, Meta n'ayant avancé aucune date précise pour iOS ni pour le déploiement global des autres outils. La mise à disposition se fait progressivement. Si ces options n'apparaissent pas encore: mettez l’application à jour et réessayez plus tard.

Méfiez-vous des appareils connectés

Un détail manque toutefois à l'appel dans la communication de WhatsApp: ni le mot de passe ni la clé d'accès ne prémunissent contre l’escroquerie la plus redoutable du moment. Les fraudeurs poussent en effet leurs victimes à relier elles-mêmes un navigateur distant à leur compte via la fonction «Appareils connectés».

Le piège est simple: un message contenant un lien promet une photo ou un sondage. Ce lien renvoie vers une fausse page WhatsApp demandant de saisir un code. En le tapant, vous ouvrez grand la porte de votre compte aux pirates. Pensez donc à vérifier régulièrement dans les réglages, sous «Appareils connectés», que seuls vos équipements y figurent.

En cas de doute: déconnectez immédiatement l'appareil inconnu. Pour Charlotte, ces boucliers arrivent avec trois ans de retard. A l’époque, elle avait perdu son compte et avait dû changer de numéro.

*Nom connu de la rédaction