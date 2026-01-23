DE
FR

Sécurité optimale
Bilan positif pour les autorités grisonnes après le WEF

Les autorités des Grisons dressent un bilan positif de la 56e édition du Forum économique mondial à Davos. La sécurité a été assurée tout au long de l’événement. Environ 400 personnes protégées par le droit international ont participé.
Publié: 14:35 heures
Le canton des Grisons tire un bilan positif du WEF.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités grisonnes tirent un bilan positif à la clôture du Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR). La sécurité de la population et des invités a été garantie à tout moment pendant la 56e édition de l'événement, ont-elles déclaré vendredi. Cette année, environ 400 personnes protégées par le droit international ont assisté à la réunion annuelle du WEF, a annoncé vendredi après-midi le gouvernement des Grisons. Des mesures de sécurité ont été prises pour 125 personnes.

La forte représentation de différents Etats étrangers a également conduit, compte tenu de la situation géopolitique, à de nombreuses manifestations non seulement à Davos même, mais dans toute la Suisse. Toutes ne se sont pas déroulées pacifiquement et les forces de police de tout le pays ont été sollicitées dans une mesure exceptionnellement élevée.

Soutiens cantonaux

«En des temps comme ceux-ci, les manifestations sont un moyen important d'exprimer son opinion. Cependant, le fait que certaines personnes abusent de ces manifestations pour commettre des actes de violence est une évolution préoccupante», a déclaré le conseiller d'Etat Marcus Caduff, président du comité du WEF du gouvernement grison, cité dans le communiqué. Cela ne permet pas d'engager le dialogue.

Marcus Caduff a remercié tous les cantons et toutes les villes pour leur soutien à l'organisation du WEF, en particulier la commune de Davos. Il a également adressé un «grand compliment» à tous les membres de la police. La prochaine réunion annuelle du Forum économique mondial est prévue du 18 au 22 janvier 2027 à Davos.

