Booking.com doit réduire de près d'un quart ses commissions

Le Surveillant des prix juge les commissions pratiquées par Booking.com à l'égard des hôtels suisses abusives. Il a ordonné à la plateforme de réservation en ligne de les réduire de près d'un quart. La firme n'est pas d'accord et va faire appel au TAF.

Booking.com a indiqué qu'il ferait appel de la décision. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Booking.com est sommée de baisser ses commissions en Suisse: le Surveillant des prix les juge abusives et impose une réduction de près d’un quart. La plateforme refuse et saisit le Tribunal administratif fédéral. L'autorité de surveillance a établi que Booking.com était soumise à la loi sur la surveillance des prix et qu'elle pratiquait des tarifs abusifs en Suisse. Elle a contacté l'entreprise afin de remédier à ces abus mais les négociations n'ont pas abouti.

Le Surveillant des prix a donc ordonné par voie de décision à Booking.com d'abaisser en moyenne de presque un quart ses commissions. La réduction doit intervenir dans les trois mois à compter de l'entrée en force de la décision. Elle est limitée dans le temps et s'appliquera durant trois ans.

Booking.com a indiqué qu'il ferait appel de la décision. Ses clients sont libres de proposer leur logement sur la plateforme. La société n'est donc pas d'accord avec cette réduction pour une offre totalement optionnelle, a-t-elle fait savoir.