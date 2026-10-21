Selon un sondage Yougov publié le 21 octobre, le financement de la 13e rente AVS par la TVA serait rejeté le 29 novembre, avec 51% de non. En revanche, les initiatives sur les feux d'artifice et l'équité fiscale obtiennent un large soutien.

Nouveau sondage: les Suisses indécis sur la loi sur le matériel de guerre

Nouveau sondage: les Suisses indécis sur la loi sur le matériel de guerre

ATS Agence télégraphique suisse

Si les initiatives sur les feux d'artifice et l'équité fiscale recueillent un large soutien et le financement de la 13e rente AVS risque d'être rejeté, les jeux sont ouverts sur la loi sur le matériel de guerre. Tels sont les résultats du sondage de Yougov.

Selon le premier baromètre d’opinion de l’institut de recherche Yougov publié mercredi, le financement de la 13e rente AVS par la TVA serait clairement rejeté le 29 novembre, avec 51% de non contre 39% de oui. Et surtout elle ne serait acceptée dans aucun canton, alors que la double majorité est nécessaire.

Cet objet révèle un clivage générationnel. Il est soutenu par 46% des plus de 60 ans, alors que seuls 30% des moins de 45 ans glisseraient un oui dans l'urne.

Deux objets passent la rampe

La situation semble plus favorable pour l’initiative fiscale du Centre «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés, Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!». Elle passerait par 51% de oui contre 29% de non, selon Yougov.

Les perspectives sont également bonnes pour l’initiative exigeant l'interdiction des feux d’artifice. Elle recueille 62% de suffrages favorables, contre 33% de refus et 6% d’indécis, selon l'institut de sondage.

Matériel de guerre: ouvert

Les jeux sont beaucoup plus ouverts s'agissant du quatrième objet, la loi sur le matériel de guerre. Au total, 38% des personnes interrogées sont favorables à l’assouplissement des règles d’exportation, tandis que 33% s’y opposent, indique Yougov.

Ce projet montre une nette différence entre les sexes. La moitié des hommes y est favorable, contre seulement 28% des femmes, par ailleurs nettement plus nombreuses à être indécises.

Selon Yougov, 42% des personnes interrogées ont jugé la loi sur le matériel de guerre complexe. Une proportion tout aussi importante de personnes interrogées estime ne pas être bien informée. C'est notamment ce qui explique la forte proportion d’indécis, près de trois électeurs sur dix n’ayant pas encore pris leur décision.

Yougov Suisse a interrogé 2949 électeurs issus de son panel entre le 7 et le 19 octobre 2026. La marge d'erreur est de plus ou moins 1,8 point de pourcentage. Un précédent sondage, publié il y a un peu plus d'une semaine par l'institut Leewas montrait que seule l'initiative «pour une limitation des feux d'artifice» était acceptée, par 65% de oui. Les trois autres objets seraient refusés.