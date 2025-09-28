Plusieurs cantons romands appelés aux urnes ce dimanche

Six objets cantonaux et une élection complémentaire au Conseil d'Etat sont au menu de ce dimanche de votations à Genève, alors que Vaud et Fribourg doivent se prononcer sur la protection de sites naturels emblématiques.

Ce dimanche, les Vaudois devront notamment se prononcer sur la préservation de la colline du Mormont, exploitée par le cimentier Holcim. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs cantons sont appelés aux urnes ce dimanche. Le programme s'annonce notamment chargé à Genève, avec six objets cantonaux en plus du premier tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Les Genevois doivent notamment se prononcer sur les lois visant à maîtriser les charges et les engagements de l'Etat. La gauche a lancé le référendum contre ce qu'elle qualifie de «lois corsets». Trois initiatives sont également au programme, l'une pour protéger la police, la deuxième «Pour plus de logements en coopérative» et l'initiative «piétonne: pour un canton qui marche». Cette dernière est assortie d'un contre-projet soutenu par la droite.

Lac de la Gruyère et colline du Mormont

Dans les cantons de Fribourg et de Vaud, deux initiatives visent à protéger des lieux emblématiques: dans le premier «le lac de la Gruyère et ses rives»; dans le second, la colline du Mormont, surplombant le village d'Eclépens, exploitée par le cimentier Holcim et rendue célèbre par l'occupation de la ZAD en 2022. Les Vaudois devront aussi dire s'ils acceptent de réduire de dix à cinq ans le délai d'attente des étrangers vivant dans le canton pour pouvoir voter et être élus au niveau communal. Et s'ils veulent permettre aux petits partis d'obtenir plus facilement un siège au Grand Conseil.

A Berne, le corps électoral doit dire s'il veut davantage de transparence dans le calcul des loyers. Outre-Sarine, les Zurichois doivent décider si leur canton doit atteindre la neutralité carbone en 2040 déjà, soit dix ans plus tôt que la Confédération. La quasi-totalité des cantons se sont alignés sur les autorités fédérales jusque-là, à l'exception de Neuchâtel et de Bâle-Ville.

Primes d'assurance maladie

A Bâle-Ville, une initiative porte sur les relations avec l'Union européenne. En Appenzell Rhodes-Extérieures, il est question du port du masque d'hygiène en classe. En Thurgovie, il s'agit d'autoriser ou non les manifestations non religieuses durant cinq jours fériés (Noël, le Vendredi saint, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, ainsi que le Jeûne fédéral).

Enfin, au Tessin, deux initiatives populaires concernant les primes d'assurance maladie sont soumises aux urnes. La première demande que les primes d'assurance maladie ne dépassent pas 10% du revenu disponible d'un ménage. La seconde veut augmenter les montants maximaux déductibles pour les primes d'assurance.