L'initiative populaire pour sauver la colline du Mormont, exploitée par Holcim, est maintenue. (Archives) Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative «Sauvons le Mormont» est maintenue. La population vaudoise devra donc trancher entre ce texte, qui veut inscrire la colline dans la Constitution cantonale, et le contre-projet du Conseil d'Etat, lequel propose une protection dans la loi.

Protéger dans la loi la colline surplombant les villages d'Eclépens et de La Sarraz, exploitée par le cimentier Holcim et devenue célèbre lors de l'occupation de la ZAD entre 2020 et 2021, est trop «fragile et insuffisant», estime le comité d'initiative, lundi dans un communiqué.

Selon lui, une protection législative est «toute relative», puisque la modification d'une loi ne nécessite qu'un vote au Grand Conseil. Il existe ainsi «un risque trop grand» que, lorsque les autorisations d'exploitation par Holcim seront épuisées, «les géants de ciment fassent pression pour abroger la loi et permettre une destruction totale du Mormont.»

Protection constitutionnelle ou non?

Les initiants disent «saluer» la direction de la loi, qui entrera en vigueur peu importe l'issue de la votation populaire, mais ils préfèrent une protection constitutionnelle.

Pour le Conseil d'Etat, dont le contre-projet a été largement soutenu en février par le Grand Conseil, il faut certes protéger le Mormont, mais pas en faire la même exception que Lavaux, seul site naturel à figurer dans la Constitution vaudoise. A ses yeux, la protection dans la loi (comme la Venoge) est suffisante.

Selon le gouvernement vaudois, la protection du site est conçue pour permettre uniquement les travaux d'extraction par Holcim jusqu'à l'horizon 2060, ainsi que le futur comblement du site, comme l'a décidé le Tribunal fédéral fin 2022.

Economie circulaire

A noter que le contre-projet du Conseil d'Etat comprend un second volet. Il prévoit, cette fois-ci, de modifier la Constitution, mais pour y ajouter le principe d'économie circulaire.

Pour le comité d'initiative, cet aspect est «effectivement intéressant», mais il ne traite pas spécifiquement du domaine de la construction, ni du béton. «Pourtant, ce secteur est l'un des plus polluants de Suisse et doit être réformé en évoluant vers l'utilisation de matériaux plus durables», écrivent les initiants dans leur communiqué.

La date de la future votation n'est pas encore connue, mais elle pourrait avoir lieu en septembre prochain.

L'initiative «Sauvons le Mormont» avait abouti en juillet 2022 avec 13'175 signatures, quelques mois après l'occupation du site par la première Zone à défendre de Suisse (ZAD). Le texte a été porté par les Vert-e-s, le Parti socialiste, SolidaritéS, décroissances alternatives, le POP, les Jeunes Vert-e-s, la Jeunesse socialiste vaudoise, l'Association pour la Sauvegarde du Mormont et Pro Natura Vaud.