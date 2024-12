Vols à main armée Les auteurs d'au moins 12 brigandages dans le Jura ont été arrêtés

Trois individus d'origine française ont été interpellés à Porrentruy et Boncourt, le 6 décembre, par les forces de l'ordre. Des brigandages à main armée, survenus les 26, 27 et 30 novembre dans le canton du Jura, en cause.