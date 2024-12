Des faux policiers escroquent 100'000 francs à deux Fribourgeoises

Vrai ou faux policiers? Les vrais ne vous demandent pas de venir sur un parking public pour payer la caution permettant de libérer votre enfant de prison. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Des faux policiers ont encore sévi, alerte la police cantonale fribourgeoise ce vendredi 6 décembre. Et leur butin est conséquent: près de CHF 100'000 ainsi que de divers bijoux. Deux Fribourgeoises se sont fait avoir par l'arnaque – bien rôdée – entre le lundi 25 et le mardi 26 novembre et la police appelle à la prudence.

Une femme de 57 ans, habitante du district de la Singine, a reçu un coup de fil d'une personne se faisant passer pour une policière. «Celle-ci a prétendu que la fille de sa victime avait causé un accident de la circulation qui a entraîné la mort d’une tierce personne, détaille le communiqué de la vraie police. La fille aurait ensuite été placée en prison dans l’attente du paiement d’une caution de CHF 62'000.»

Pas de caution pour sortir de prison!

Résultat? La Fribourgeoise arnaquée ne s'en est pas rendu compte assez vite, s'est présentée au rendez-vous donné sur un parking public et a remis la somme aux faux policiers. Une septuagénaire du district du Lac a subi le même modus operandi le lendemain, cette fois à son domicile et par un homme. L'arnaque «probablement commise par les mêmes personnes» lui a coûté 36'100 francs et les escrocs lui ont également dérobé des bijoux.

La Police cantonale «enquête sur les deux cas» et rappelle qu'en Suisse, «il n'existe pas de système de caution pour les sorties de prison». Se méfier des inconnus, ne pas hésiter à raccrocher le téléphone et à demander conseil à des proches, ne jamais leur remettre d'argent ou d'objets de valeur: voici les conseils que donne la police face à cette arnaque de plus en plus fréquente. «Si vous êtes malgré tout victime d'une escroquerie, contactez immédiatement la police», conclut le communiqué.