Jeudi, un conducteur en état d'ivresse a causé d'importants dégâts en heurtant un immeuble à Neuchâtel après avoir perdu le contrôle de son véhicule. La police neuchâteloise a placé l'homme en garde à vue et lance un appel à témoins.

Il part en embardée et se fracasse dans le bistrot

Vitesse et alcool à Neuchâtel

Le véhicule est hors d’usage et la façade du café-kiosque du village a subi d'importants dégâts. Photo: Police neuchâteloise

Impressionnant accident durant la nuit de mercredi à jeudi à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. Vers 00h35, un automobiliste qui circulait dans le tunnel en direction de la capitale cantonale a perdu la maîtrise de son véhicule, probablement à cause de son état physique ainsi que d'une vitesse inadaptée, indique la police neuchâteloise dans un communiqué. Il a alors percuté le trottoir et la signalisation à l’entrée d'un giratoire, traversé en ligne droite la butte centrale du rond-point, avant de se retourner et de heurter la façade d’un immeuble.

Légèrement blessé, le conducteur, un ressortissant marocain de 32 ans domicilié en France, a été transporté en ambulance à l’hôpital Pourtalès pour un contrôle, établissement qu’il a pu quitter rapidement. Testé positif à l’alcool, l'automobiliste a ensuite été conduit dans les locaux de la police et placé en garde à vue pour la suite de la procédure.

Afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident et le déroulement exact des faits, la police prie toute personne ayant été témoin de cet accident de prendre contact avec elle au 032 889 90 00.