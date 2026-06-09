L'aide aux victimes explose en Suisse avec 7% de hausse

En 2025, les services d'aide aux victimes en Suisse ont effectué 7% de consultations de plus que l'année précédente. Parallèlement, selon l'OFS, le montant des indemnités et des réparations morales versées a augmenté de 10%, pour atteindre 7,3 millions de francs.
Sur les 55'260 consultations, 72% ont été sollicitées par des victimes de sexe féminin ou des proches, a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dix-sept pour cent des personnes ayant sollicité de l'aide étaient mineures au moment de la consultation. Selon l'OFS, un peu plus de 40% d'entre elles possédaient la nationalité suisse.
Les consultations concernaient le plus souvent des lésions corporelles ou des voies de fait. Un tiers des entretiens portait sur le chantage, la contrainte ou les menaces. Et 28% des consultations concernaient des infractions sexuelles, peut-on encore lire dans le communiqué.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
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Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
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Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
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Consultation médico-légale
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