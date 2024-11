1/5 Un lecteur de Blick a photographié les pompiers en route pour leur intervention. Photo: zVg

Angela Rosser

Les chemins de fer de la Jungfrau sont à l'arrêt ce mardi matin à cause d'un incendie, selon la porte-parole Kathrin Naegeli à la demande de Blick. Le feu se serait déclaré dans le groupe électrogène de secours diesel d'un bâtiment situé à côté de la gare.

La police cantonale bernoise a confirmé une intervention. «Peu après 6 heures, les forces de l'ordre ont été informées qu'un groupe électrogène de secours avait pris feu au glacier de l'Eiger», peut-on lire dans un communiqué publié peu avant midi. Lorsque les forces d'intervention sont arrivées sur place, l'installation d'urgence était déjà en feu. La police précise toutefois que les flammes ont pu être contrôlées, mais que les travaux d'extinction se poursuivaient.

Travaux d'extinction encore en cours

Un lecteur de Blick nous livre des détails. Les pompiers ont dû monter avec la nacelle et le train pour accéder au lieu de l'incident. «Les remontées mécaniques n'étaient pas encore ouvertes lorsque l'incendie s'est déclaré», explique Kathrin Naegeli. Il n'y avait donc pas encore de visiteurs. Il n'y a pas eu de blessés, nous confirme la police cantonale bernoise. L'exploitation sera suspendue jusqu'au soir et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'événement et le montant des dégâts matériels.

«Le service sur la ligne Petite Scheidegg-Jungfraujoch est suspendu aujourd'hui jusqu'à la fin du service en raison d'une panne, peut-on lire sur le site web. Les personnes qui avaient un billet pour le trajet jusqu'au Jungfraujoch pour mardi se verront rembourser. En l'état actuel des choses, nous sommes confiants dans le fait que le chemin de fer de la Jungfrau sera à nouveau en service mercredi», conclut Kathrin Naegeli.

Les visiteurs sont restés bloqués

Fin octobre, l'exploitation du chemin de fer de la Jungfrau avait déjà été interrompue. Des centaines de touristes sont restés bloqués sur la montagne à cause de chutes de pierres dans le tunnel.