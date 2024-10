Une excursion au Jungfraujoch figure sur la «bucket list» de nombreuses personnes en Suisse et de visiteurs venant d'ailleurs. Photo: david birri 1/6

Angela Rosser

L'excursion au Jungfraujoch est présentée comme le «point culminant de votre voyage en Suisse». De la glace et de la neige attendent les visiteurs tout au long de l'année. Le train de la Jungfrau les emmène alors au paradis de l'hiver.

La retraitée Heidi Geser et son mari, originaires de Lucerne, sont partis jeudi pour cette excursion impressionnante. «Une amie nous a offert les billets à Noël», raconte-t-elle dans un entretien avec Blick. Ils ont déjeuné et se sont promenés un moment sur la cime avant de reprendre le train, explique Heidi Geser. Mais catastrophe! Les trains sont à l'arrêt depuis 13h. «Rien ne va plus!»

Des centaines de personnes assises par terre

L'octogénaire ne sait pas vraiment ce qu'il se passe. «Ils distribuent des chocolats et s'excusent», précise Heidi Geser. Elle raconte que des centaines de personnes sont assises par terre et attendent. «À part dans le restaurant, il n'y a pas de place pour s'asseoir.» Et aucune information supplémentaire n'a été apportée.

Une touriste aurait eu la gentillesse d'offrir à son mari sa place dans les escaliers. Geste apprécié, puisque le retraité n'arrive pas à s'asseoir par terre à son âge.

Attendre et jurer

«Ils ont indiqué que nous aurions plus d'informations dans le courant de l'après-midi, mais on attend encore. Tout le monde est en train d'injurier et de s'énerver», raconte Heidi Geser en riant un peu.

«Au moins, le temps est au beau fixe. Un ciel bleu d'azur et une vue magnifique», s'enthousiasme-t-elle avant d'ajouter, optimiste, «nous arriverons bien à descendre d'une manière ou d'une autre». Le voyage de retour vers Lucerne l'inquiète toutefois un peu et elle espère qu'ils ne manqueront pas leur bus.

Des pierres sont tombées

Contactée par Blick, Kathrin Nägeli, responsable Corporate Communications du chemin de fer de la Jungfrau, explique que des pierres se sont détachées dans le tunnel du chemin de fer de la Jungfrau vers 13h.

«Cela a ensuite entraîné une panne technique. Les trains en provenance et à destination du Jungfraujoch ont tous pu repartir vers le glacier de l'Eiger», explique Kathrin Nägeli. Elle explique en outre que «des collaborateurs ont ensuite effectué des contrôles de sécurité sur place afin que la ligne puisse être rouverte».

«Ramener les 1000 personnes en toute sécurité»

Ainsi, l'évacuation des quelque 1000 personnes encore présentes sur le Jungfraujoch devrait se dérouler gentiment, dit-on. «D'ici la fin de l'exploitation, toutes les personnes seront en sécurité dans la vallée», promet Kathrin Nägeli. Les collaborateurs sur place informent les hôtes en conséquence et s'occupent également des boissons. À partir de 14h, de l'eau, du thé et du café ont été distribués gratuitement, précise la porte-parole. Les restaurants sont également ouverts.

Les clients qui n'ont pas pu se rendre au Jungfraujoch l'après-midi en raison de la perturbation ont la possibilité de se faire rembourser leurs billets ou de faire le voyage demain. «Demain vendredi, le train de la Jungfrau circulera à nouveau selon l'horaire», promet Kathrin Nägeli.