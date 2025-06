Venues de Colombie, mais pas détaxées Un sac à dos rempli d'émeraudes aux objets trouvés de la police genevoise

La police genevoise a retrouvé vendredi aux Pâquis un sac à dos contenant 42 émeraudes taillées et certifiées. Une perte de pierres précieuses déclarée plus tôt par un Colombien de passage. Il a récupéré son bien… et une amende pour n'avoir rien déclaré à la douane.

Publié: il y a 58 minutes