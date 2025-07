1/6 Le nouveau Vreneli en or de 100 francs est en vente à partir du 1er juillet 2025. Photo: Swissmint

Nicola Imfeld

Depuis ce mardi matin à 9h, les Suisses peuvent acheter en ligne le nouveau Vreneli de 100 francs en or, très limité, sur le site Internet de Swissmint. Une pièce rare, vendue au prix de 3500 francs. Le siège de la monnaie suisse à Berne, s'attend à une forte affluence. «Nous avons reçu de très nombreuses demandes», déclare le porte-parole de Swissmint Jan Niklas Betz à Blick.

Mais peu avant le début de la vente, il semblait déjà y avoir des problèmes informatiques sur la boutique en ligne de Swissmint. Le site était en panne dès 8h15, soit 45 minutes avant le début de la vente officielle. Un bug qui s'est prolongé jusqu'à l'heure du lancement de la vente et qui ne semble pas avoir été résolu pour l'instant, probablement dû à la forte demande.

A 9h15, Blick a pris contact avec Swissmint. «Nous travaillons à plein régime», a promis le siège de la monnaie, pour tenter de réparer rapidement ces problèmes informatiques.

29 grammes d'or

Le Vreneli en or est l'un des cadeaux les plus populaires offerts par les parrains ou les marraines en Suisse. Les Vrenelis de 10 et 20 francs ont été frappés des millions de fois. Il en va tout autrement du Vreneli en or de 100 francs: Swissmint a fabriqué cet exemplaire spécial en 1925 avec un tirage de seulement 5000 pièces. Et jamais plus depuis. Rien d'étonnant à ce que cette pièce de collection rare de l'époque coûte aujourd'hui plus de 20'000 francs!

Cent ans plus tard, Swissmint sort donc ce mardi l'édition anniversaire «100 ans de Vreneli à 100 francs». Le nouveau Vreneli en or est composé d'un alliage d'or 900. Cela signifie que la pièce de 32,3 grammes est composée à 90% d'or. Celui qui achète le nouveau Vreneli reçoit donc bien 29 grammes d'or. Au cours actuel de l'or, cela représente une valeur d'environ 2500 francs.

L'édition du jubilé est strictement limitée. Par rapport à 1925, Swissmint a frappé deux fois moins d'exemplaires. «2500 pièces, c'est un tirage formidable qui correspond aux années 1925 et 2025», estime Jan Niklas Betz. Il ne veut toutefois pas spéculer sur la rapidité avec laquelle les pièces seront épuisées. «Nous sommes impatients, la pièce coûte tout de même 3500 francs suisses.»

Le prix va-t-il rapidement doubler?

Le nouveau Vreneli en or de 100 francs pourrait être un bon investissement, suppose l'expert en pièces Ruedi Kunzmann dans une interview avec cash.ch: «Le prix va rapidement augmenter, peut-être même doubler, qui sait.»

Chez Swissmint, on se montre encore un peu prudent au lancement de la vente. «Nous verrons dans les semaines, les mois et les années à venir. Nous espérons que la pièce aura beaucoup de succès», a confié le porte-parole à Blick.