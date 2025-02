Le prix de l'or atteint un niveau record, ce qui fait également grimper la valeur des pièces en or. Certains exemplaires rares de la gamme Vreneli peuvent valoir très cher. Voici les pièces les plus précieuses.

Gabriel Knupfer

Le prix de l'or est à son plus haut niveau historique: une once fine (31 grammes) vaut actuellement environ 2550 francs. Les monnaies en or de la collection Vreneli n'ont donc jamais été aussi chères. Celui qui vend son Vreneli de 10 ou 20 francs à une banque reçoit en échange sa valeur en or: cela représente environ 240 francs pour une pièce de 10 francs, et 480 francs pour une pièce de 20 francs.

Mais il ne faut surtout pas se précipiter! Avant toute vente, il convient d'examiner attentivement son Vreneli. Car certaines pièces de la collection valent en réalité plus cher que l'or! L'état de conservation de ces exemplaires rares est toutefois décisif.

Voici la liste des Vrenelis les plus précieux:

1 Les Vrenelis d'années rares

L'année de frappe est déterminante: pour les millésimes rares, les collectionneurs paient parfois des prix nettement plus élevés. Photo: shutterstock 379345537

Le Vreneli de 20 francs a été frappé près de 59 millions de fois entre 1897 et 1949. Or, les pièces produites entre 1903 à 1906 et celles en 1926 sont rares. Les collectionneurs déboursent plusieurs centaines de francs supplémentaires à la vraie valeur de telles pièces, suivant leur état.

Pour vous faire une idée, le commerçant bernois Johannes Müller & Söhne demande 1226 francs pour un Vreneli de 1926 qui n'a pas été mis en circulation. Une «non mise en circulation» signifie que la pièce n'a jamais été transférée sur le marché des paiements et ne comporte donc aucune trace d'utilisation.

Le Vreneli de 10 francs est quant à lui plus rare, avec 2,65 millions d'exemplaires. Les pièces les moins communes? Celles de 1911. Chez le même revendeur à Berne, un Vreneli de ce type vaut jusqu'à 1288 francs.

2 Le Vreneli en or de Gondo

Le Vreneli en or de gondole suisse est une rareté exceptionnelle. Lors d'une vente aux enchères, un exemplaire a rapporté 170'000 francs. Il est reconnaissable à la petite croix située à l'intérieur de la croix suisse. Photo: Sincona

En 1897, 29 Vreneli en or ont été fabriqués à partir d'or suisse extrait de la mine de Gondo, en Valais. Ces pièces de 20 francs extrêmement rares sont reconnaissables grâce à une petite croix, gravée au centre de la croix suisse sur le côté pile de la pièce.

Les quelques exemplaires qui ont été mis en vente ont atteint des prix astronomiques: en 2023, l'un de ces Vrenelis a été vendu aux enchères pour 170'000 francs.

3 Le Vreneli avec une boucle sur le front

La frappe d'essai avec "boucle frontale" est tout aussi rare. Elle n'a jamais été mise en circulation. Photo: Wikimedia commons

En 1897, 12 Vrenelis tests ont été fabriqués. Ces pièces, jamais mises en circulation, comportent une boucle frontale. Faisant l'objet de nombreuses critiques, la boucle a fini par être supprimée dans la version définitive. En 2016, un tel exemplaire a été vendu pour 170'000 francs également.

4 Les Vrenelis avec des fautes de frappe

Parmi les millions de pièces frappées, certaines sont ressorties avec des problèmes de fabrication. Toutefois, peu d'entre elles ont été contrôlées, raison pour laquelle les erreurs de frappe, notamment les plus grossières, peuvent aujourd'hui valoir une coquette somme.

Il existe ainsi des Vrenelis de 20 francs avec un revers tordu. Selon le marchand soleurois Lugdunum Numismatik, ces pièces peuvent coûter plus de 1000 francs! Tout comme les Vrenelis sur lesquels un corps étranger a laissé des traces sur le poinçon. Les pièces dont l'avers et le revers sont identiques sont encore plus rares – elles peuvent coûter jusqu'à 15'000 francs.

5 Le Vreneli à 100 francs

Alors que le Vreneli de 10 francs et le Vreneli de 20 francs ont été frappés à des millions d'exemplaires, seuls 5000 exemplaires du Vreneli de 100 francs ont été émis. Photo: Wikimedia commons

Le Vreneli de 100 francs n'a été fabriqué qu'en 1925, à 5000 exemplaires. Les experts estiment que seules 3500 pièces environ existent encore aujourd'hui. Les Vrenelis de 100 francs, qui n'ont pas été mis en circulation, se négocient actuellement à plus de 20'000 francs pièce!

L'entreprise publique qui s'occupe de la frappe de la monnaie suisse, Swissmint, sortira cet été une édition commémorative de la pièce, limitée à 2500 exemplaires. Pour la modique somme de 3500 francs, s'il vous plaît!

6 L'Helvetia à 20 francs

Il existe également un millésime particulièrement précieux de l'Helvetia à 20 francs. Mais il y a aussi des contrefaçons en circulation. Photo: Premesec

De nombreux ménages suisses possèdent encore l'Helvetia de 20 francs. Cette pièce a été frappée au total 1,75 million de fois entre 1883 et 1896, et sa valeur se rapporte en principe au prix actuel de l'or, à 480 francs.

Le millésime de 1888 est le plus précieux, car seulement 4224 pièces ont été frappées cette année-là. Chez Johannes Müller & Söhne, cette pièce coûte jusqu'à 17'500 francs. Mais le revendeur met en garde contre les nombreuses contrefaçons qui circulent.