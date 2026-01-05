DE
FR

Avec effet immédiat
Le Conseil fédéral bloque les éventuels avoirs de Nicolas Maduro

Le Conseil fédéral a ordonné le gel immédiat des éventuels avoirs en Suisse de Nicolas Maduro et de son entourage. Cette mesure vise à empêcher la fuite de fonds potentiellement illicites.
Publié: 12:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
1/2
Le Conseil fédéral a décidé de bloquer les éventuels avoirs en Suisse de Maduro.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat et à titre préventif les éventuels avoirs en Suisse du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées. Il entend ainsi éviter que des avoirs acquis de manière illicite ne quittent la Suisse.

Si des procédures judiciaires viennent à révéler que ces fonds sont d’origine illégale, la Suisse veillera à ce qu’ils soient restitués au profit de la population vénézuélienne, indique lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Aucun membre du gouvernement vénézuélien en place n’est concerné par cette mesure, précise-t-il. Le blocage des avoirs complète les sanctions imposées au Venezuela depuis 2018. Les nouveaux blocages visent des personnes qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction en Suisse jusqu'à présent, précise le DFAE. Ce blocage ouvre la voie à de futures procédures d'entraide judiciaire.

A lire également
L'opération américaine au Venezuela soulève de nombreuses questions juridiques
Arrestation de Maduro
L'opération de Trump au Venezuela soulève plusieurs questions juridiques
Trump va mettre la main sur 303 milliards de barils au Venezuela
17% des réserves mondiales
Trump va mettre la main sur 303 milliards de barils au Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé et exfiltré samedi à Caracas par les forces d'intervention américaines pour être traduit en justice à New York.

La situation est instable et plusieurs scénarios sont envisageables dans les jours et les semaines à venir, écrit le DFAE, qui précise que la Suisse suit la situation de près. Et de rappeler que la Suisse a appelé à la désescalade, à la retenue et au respect du droit international, "y compris l'interdiction du recours à la force et le principe du respect de l'intégrité territoriale".

La Confédération a aussi proposé ses bons offices à toutes les parties à plusieurs reprises.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus