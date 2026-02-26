DE
Importance des aides
Le taux de pauvreté recule dans le canton de Vaud

La part de la population vaudoise vivant sous le seuil de pauvreté (minimum vital) a diminué entre 2012 et 2022. Elle est passée de 5% à 3,9%, selon un rapport publié jeudi. Il montre dans le même temps que les aides financières divisent ce taux de pauvreté par trois.
Publié: il y a 11 minutes
Un nouveau rapport social vaudois montre que la pauvreté a diminué entre 2012 et 2022 et qu'en 2022, les aides financières octroyées permettent de diviser le taux de pauvreté par trois (photo symbolique).
Photo: GAETAN BALLY
Dans le canton de Vaud, le taux de pauvreté a reculé en dix ans. Les aides financières divisent ce taux par trois. Ce nouveau rapport social vaudois est le troisième après ceux parus en 2017 et en 2011. Il a été présenté devant les médias à Lausanne par la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz. «La politique sociale du canton réduit clairement la pauvreté (...) et sécurise les parcours de vie», a-t-elle déclaré. «Les prestations sociales préviennent également la précarisation», a-t-elle ajouté.

En analysant les types de ménage les plus courants dans la population – personnes seules, couples, familles avec enfants, femmes seules avec enfants et seniors –, le rapport montre que le niveau de vie médian des Vaudois a progressé de 4,5% en termes réels entre 2012 et 2022. Les 3,9% de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté, soit en-dessous du minimum vital, représentent quelque 30'000 personnes.

