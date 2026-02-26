La part de la population vaudoise vivant sous le seuil de pauvreté (minimum vital) a diminué entre 2012 et 2022. Elle est passée de 5% à 3,9%, selon un rapport publié jeudi. Il montre dans le même temps que les aides financières divisent ce taux de pauvreté par trois.

Le taux de pauvreté recule dans le canton de Vaud

Le taux de pauvreté recule dans le canton de Vaud

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le canton de Vaud, le taux de pauvreté a reculé en dix ans. Les aides financières divisent ce taux par trois. Ce nouveau rapport social vaudois est le troisième après ceux parus en 2017 et en 2011. Il a été présenté devant les médias à Lausanne par la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz. «La politique sociale du canton réduit clairement la pauvreté (...) et sécurise les parcours de vie», a-t-elle déclaré. «Les prestations sociales préviennent également la précarisation», a-t-elle ajouté.

En analysant les types de ménage les plus courants dans la population – personnes seules, couples, familles avec enfants, femmes seules avec enfants et seniors –, le rapport montre que le niveau de vie médian des Vaudois a progressé de 4,5% en termes réels entre 2012 et 2022. Les 3,9% de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté, soit en-dessous du minimum vital, représentent quelque 30'000 personnes.