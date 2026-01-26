Le 21 janvier, une Suissesse de 33 ans a été blessée dans une avalanche et héliportée à l'hôpital de Sion. Elle y est décédée dimanche.

Une Suissesse de 33 ans meurt après une avalanche au Simplon

ATS Agence télégraphique suisse

La femme emportée par une avalanche mercredi dernier sous le Schilthorn sur la commune du Simplon (VS) est décédée. Cette Suissesse de 33 ans a succombé dimanche à ses blessures, indique lundi la police valaisanne.

Cette randonneuse à ski, accompagnée par une autre personne, était partie dans la matinée du village de Simplon afin de gravir le Schilthorn. Après avoir atteint le sommet, les deux personnes avaient entamé la descente vers 13h45 par l'itinéraire de montée, au lieu-dit "Schilte". A une altitude d'environ 2650 mètres, une avalanche s'était déclenchée et avait emporté les deux randonneurs, dont l'un avait pu se dégager par ses propres moyens et immédiatement alerter les secours.

Les sauveteurs engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) se sont rendus sur les lieux de l'accident à bord de trois hélicoptères d'Air Zermatt. Ils ont localisé la femme ensevelie et l'ont dégagée de la masse neigeuse. Après avoir reçu les premiers soins, elle avait été héliportée à l'hôpital de Sion.