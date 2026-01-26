DE
FR

Elle est décédée à l'hôpital
Une Suissesse de 33 ans meurt après une avalanche au Simplon

Le 21 janvier, une Suissesse de 33 ans a été blessée dans une avalanche et héliportée à l'hôpital de Sion. Elle y est décédée dimanche.
Publié: il y a 16 minutes
L'accident s'est produit en dessous du Schilthorn.
Photo: Menk Rufibach
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La femme emportée par une avalanche mercredi dernier sous le Schilthorn sur la commune du Simplon (VS) est décédée. Cette Suissesse de 33 ans a succombé dimanche à ses blessures, indique lundi la police valaisanne.

Cette randonneuse à ski, accompagnée par une autre personne, était partie dans la matinée du village de Simplon afin de gravir le Schilthorn. Après avoir atteint le sommet, les deux personnes avaient entamé la descente vers 13h45 par l'itinéraire de montée, au lieu-dit "Schilte". A une altitude d'environ 2650 mètres, une avalanche s'était déclenchée et avait emporté les deux randonneurs, dont l'un avait pu se dégager par ses propres moyens et immédiatement alerter les secours.

Les sauveteurs engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) se sont rendus sur les lieux de l'accident à bord de trois hélicoptères d'Air Zermatt. Ils ont localisé la femme ensevelie et l'ont dégagée de la masse neigeuse. Après avoir reçu les premiers soins, elle avait été héliportée à l'hôpital de Sion.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus