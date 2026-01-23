DE
FR

Une Suissesse blessée
Une avalanche emporte deux randonneurs sous le Schilhorn

Une avalanche sous le Schilhorn, dans la commune du Simplon, a blessé une femme de 33 ans mercredi. Enfouie sous la neige, elle a été secourue par l’OCVS et héliportée à l’hôpital de Sion.
Publié: 17:32 heures
Deux randonneurs ont été pris dans une avalanche sous le Schilhorn.
Photo: Police cantonale valaisanne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse de 33 ans a été blessée mercredi lorsqu'une avalanche s'est déclenchée sous le Schilhorn sur la commune du Simplon, a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne. La coulée a emporté deux randonneurs à ski, dont l'un a pu se dégager par ses propres moyens et immédiatement alerter les secours.

Les deux randonneurs à ski étaient partis dans la matinée du village de Simplon afin de gravir le Schilthorn. Après avoir atteint le sommet, ils ont entamé la descente vers 13h45 par l'itinéraire de montée, au lieu-dit «Schilte». À une altitude d'environ 2650 mètres, une avalanche s'est déclenchée et a emporté les deux randonneurs, raconte la police dans son communiqué.

Les sauveteurs engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), dont trois spécialistes du sauvetage et trois maîtres-chiens d'avalanche, se sont rendus sur les lieux de l'accident à bord de trois hélicoptères d'Air Zermatt. Ils ont localisé la femme ensevelie et l'ont dégagée de la masse neigeuse, poursuit le communiqué. Après avoir reçu les premiers soins, elle a été héliportée à l'hôpital de Sion. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus