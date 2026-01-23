Une avalanche emporte deux randonneurs sous le Schilhorn

Une avalanche sous le Schilhorn, dans la commune du Simplon, a blessé une femme de 33 ans mercredi. Enfouie sous la neige, elle a été secourue par l’OCVS et héliportée à l’hôpital de Sion.

ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse de 33 ans a été blessée mercredi lorsqu'une avalanche s'est déclenchée sous le Schilhorn sur la commune du Simplon, a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne. La coulée a emporté deux randonneurs à ski, dont l'un a pu se dégager par ses propres moyens et immédiatement alerter les secours.

Les deux randonneurs à ski étaient partis dans la matinée du village de Simplon afin de gravir le Schilthorn. Après avoir atteint le sommet, ils ont entamé la descente vers 13h45 par l'itinéraire de montée, au lieu-dit «Schilte». À une altitude d'environ 2650 mètres, une avalanche s'est déclenchée et a emporté les deux randonneurs, raconte la police dans son communiqué.

Les sauveteurs engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), dont trois spécialistes du sauvetage et trois maîtres-chiens d'avalanche, se sont rendus sur les lieux de l'accident à bord de trois hélicoptères d'Air Zermatt. Ils ont localisé la femme ensevelie et l'ont dégagée de la masse neigeuse, poursuit le communiqué. Après avoir reçu les premiers soins, elle a été héliportée à l'hôpital de Sion. Le Ministère public a ouvert une enquête.