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«Dans la croissance moyenne»
Le budget 2027 de l'Etat du Valais présenté à l'équilibre

Malgré une hausse de 2,8% du budget 2027 à 4,9 milliards de francs, le Valais prévoit un excédent financier de 0,8 million. Le canton renoncera toutefois au renchérissement pour son personnel.
Publié: il y a 19 minutes
Franziska Biner, le 3 septembre 2025 à Ferden dans le Loetschental.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le budget 2027 du Canton du Valais respecte les dispositions constitutionnelles d'équilibre financier, malgré un contexte tendu actuel et à venir. Il prévoit un excédent de revenus de 0,7 million de francs et un excédent de financement de 0,8 million.

«Le budget 2027 s’inscrit dans la croissance moyenne observée ces 10 dernières années», a déclaré la cheffe du Département des finances et de l'énergie Franziska Biner mardi devant la presse. Les charges et revenus prévus se montent à 4,9 milliards de francs, ce qui représente une progression de 2,8% par rapport au budget précédent.

«Des prestations publiques de qualité»

Pour le Gouvernement, le budget «reflète les priorités définies» et permet de «maintenir des prestations publiques de qualité au service de la population et de l'économie», notamment dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de la stratégie climatique.

Autre point: il est prévu de renoncer à l'octroi du renchérissement pour les enseignants, les employés de l'Etat et le personnel des institutions parapubliques subventionnées.

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