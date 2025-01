Planifiez vos congés 2025 dès maintenant! Avec des jours fériés stratégiquement placés, vous pouvez maximiser vos vacances. De Pâques à la fin d'année, découvrez les meilleures opportunités pour profiter de longs week-ends et de pauses prolongées.

1/5 Avec le changement d'année, le contingent de jours de vacances se remplit à nouveau. Photo: Getty Images

Robin Wegmüller et Dominik Baumann

Avec le changement d'année, le contingent de jours de vacances se remplit à nouveau. Comme dans de nombreuses entreprises, tout le monde ne peut pas partir en même temps et les plus rapides ont donc déjà planifié leurs vacances. Posez dès maintenant les jours de congés les plus convoités, car cette année, il y en aura quelques-uns.

Avril/Pâques

Cette année, les jours de Pâques tomberont plutôt tard, du 18 au 21 avril. En posant quatre jours de vacances supplémentaires avant ou après, vous n'aurez pas à aller travailler pendant dix jours d'affilée.

Fête du travail, Pentecôte, Ascension et Fête-Dieu

En 2025, la fête du travail aura lieu un jeudi. Avec un jour de vacances, vous pouvez prendre un week-end de quatre jours. En posant quatre jours de vacances, neuf jours de congé seraient possibles. À noter que le 1er mai n'est un jour férié que dans huit cantons suisses: les deux Bâle, le Jura, Neuchâtel, Schaffhouse, le Tessin, la Thurgovie et Zurich.

Le jeudi de l'Ascension tombe comme toujours 39 jours après le dimanche de Pâques: cela tombe le 29 mai cette année. Les mêmes possibilités que pour le 1er mai s'appliquent ici.

Le lundi de Pentecôte est le 9 juin. Là aussi, avec quatre jours de vacances, vous pouvez vous éclipser du bureau pendant neuf jours. Si vous combinez l'Ascension et Pentecôte en prenant six jours de congé entre les deux, vous obtenez un total de 12 jours de congé.

Par ailleurs, le 20 juin est un jour de pont apprécié dans certains cantons. En effet, un jour avant, les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Jura, de Lucerne, de Nidwald, d'Obwald, de Schwytz, du Tessin, d'Uri, du Valais et de Zoug (ainsi que certaines communes d'autres cantons) célèbrent la Fête-Dieu.

Fête nationale

L'année prochaine, la Suisse fêtera son anniversaire un vendredi. Si vous prenez congé les quatre jours précédents, vous pouvez profiter de vacances d'été pendant neuf jours. Au pire, vous aurez de toute façon un week-end prolongé.

Toussaint

Le 1er novembre tombe un samedi. Pas de chance donc pour les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Jura, Lucerne, Obwald, Nidwald, Soleure, Saint-Gall, Schwytz, Tessin, Uri, Valais et Zoug (et certaines communes d'autres cantons), qui ne bénéficieront pas de ce jour de congé. Toujours est-il qu'Halloween aura donc lieu un vendredi soir.

Fin d'année 2025/2026

Par rapport au changement d'année, les jours fériés se décalent d'un jour vers l'arrière. Les 25 et 26 décembre tombent donc un jeudi et un vendredi, tout comme les 1er et 2 janvier.

Dans les cantons où le 2 janvier est considéré comme un jour férié, vous obtenez 11 jours de vacances avec seulement trois jours de posés après Noël. Si vous prenez en plus les trois jours de congé avant Noël, vous passez à 16 jours. Dans les autres cantons, il faudra poser un jour de vacances supplémentaire.

Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à rapidement poser vos jours.