A Berne, les mesures de protection des ambassades se renforcent. Les incidents se multiplient et les forces de l'ordre sont sur les dents.

1/6 La protection des ambassades demande de plus en plus de travail. Photo: DR

Sven Altermatt

Armés devant les ambassades, ils gardent un œil sur les personnes à l'allure suspecte. Ils conseillent aussi les consulats sur les mesures de protection à adopter. En Suisse, les forces de sécurité sont de plus en plus nombreuses à intervenir pour protéger les délégations diplomatiques d'autres pays.

Les chiffres de l'Office fédéral de la police (Fedpol) illustrent cette augmentation: en 2015, on recensait 120 «mesures de sécurité pour des représentations diplomatiques étrangères». En 2024, on en comptait 580, un tiers de plus que l'année précédente. Berne, qui accueille de nombreuses ambassades, et Genève, qui abritent de nombreuses organisations internationales, sont particulièrement concernées.

De plus en plus de sollicitations

La capitale se transforme petit à petit en «forteresse diplomatique». A l'ombre des tensions politiques mondiales, les questions sécuritaires deviennent centrales et les forces de l'ordre sont de plus en plus sollicitées, confirme la police cantonale bernoise à «Blick». Les traités internationaux obligent la Confédération et les cantons à protéger les ambassades. Pourquoi la situation s'est-elle aggravée? Que comprend une mesure de sécurité ? Et quels pays sont particulièrement concernés?

Beaucoup d'éléments de réponse ne sont pas divulgués. La Fedpol résume brièvement: «Pour des raisons de sécurité et de protections des personnes», aucune indication n'est donnée sur les Etats concernés ou les mesures mises en place. Elles dépendent toujours de la situation actuelle et une «évaluation individuelle des risques» est toujours effectuée.

Dans les milieux policiers, on se montre plus loquace: c'est surtout la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et le conflit au Moyen-Orient qui ont augmenté le besoin de protection de nombreuses délégations. Les ambassades de Russie et d'Ukraine ainsi que celles d'Israël et des pays arabes sont particulièrement surveillées. L'ambassade des Etats-Unis est traditionnellement considérée comme très protégée. «On peut dire, sans exagérer, qu'elle est mieux gardée que le Palais fédéral», explique un policier à Blick.

Crachat contre l'ambassade russe

Les incidents autour des ambassades font beaucoup parler. Récemment, des individus cagoulés ont ciblé l'ambassade égyptienne à Berne avec des feux d'artifice et des pyros aux couleurs de la Palestine. Il s'agissait apparemment d'une réponse au fait que des collaborateurs égyptiens de l'ambassade avaient attaqué quelque temps auparavant deux manifestants pro-palestiniens avec des bâtons.

En juin dernier, l'ambassade israélienne a annulé la célébration de la fête nationale en raison de la guerre de Gaza. Il n'a pas été précisé si une menace particulière avait joué un rôle dans cette décision. Les autorités ont toutefois souligné que la protection de l'ambassade était toujours assurée.

Après l'attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine en février 2022, les menaces ou les dommages matériels contre l'ambassade de Russie à Berne se sont multipliés. Les mesures de protection ont été renforcées, notamment avec la mise en place de barrière. En 2024, un homme a craché sur un panneau de l'ambassade de Russie en signe de protestation. Un garde de l'ambassade en civil l'a pris sur le fait. Le Ministère public de la Confédération a condamné l'homme pour «agression contre un emblème étranger».

Agents de sécurité privés en renfort

Les autorités bernoises ont réagi à ces développements. En 2024, le Parlement a voté un crédit pour que des services de sécurité privés puissent être engagés dans la protection des ambassades. On y a recours «ponctuellement et à petite échelle», explique la police cantonale à «Blick». L'armée aussi apporte son soutien. Le Conseil fédéral met actuellement 20 soldats à disposition pour la protection des ambassades, et ce jusqu'en 2027.