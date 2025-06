Malgré les tentatives de réanimation, les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime. Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police cantonale zurichoise a découvert le corps d'un homme dans un appartement d'Oberglatt (ZH). La police suppose qu'il s'agit d'un homicide et recherche l'auteur présumé.

Une forte dispute signalée

Peu après 22 heures, une femme a appelé pour signaler une forte dispute, a indiqué dimanche en fin de journée la police cantonale zurichoise. La police a trouvé un homme grièvement blessé dans l'appartement. Malgré les tentatives de réanimation des secouristes, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de l'Erythréen de 18 ans.

Des spécialistes de l'Institut de médecine légale et de l'Institut médico-légal de Zurich ont prélevé sur place des traces et une arme présumée du crime, a précisé la police. Sur la base des premières constatations, la police et le Ministère public partent du principe qu'il s'agit d'un homicide. Une enquête a été ouverte et une chasse à l'homme lancée pour retrouver l'auteur, en fuite.