Des policiers brisent une vitre et sortent le conducteur de sa voiture

1/4 La police a poursuivi un automobiliste en fuite à Bienne. Photo: zVg

Angela Rosser

Les scènes filmées par un lecteur de Blick dimanche après-midi à Bienne ressemblent à un extrait de film policier. On entend d'abord une sirène. Elle provient d'une voiture d'intervention de la police cantonale bernoise dont le gyrophare est allumé. Puis l'un des policiers se précipite vers un autre véhicule d'intervention. Celui-ci démarre immédiatement et poursuit un automobiliste en fuite sur la route d'Orpond en direction de la rue de Mâche.

Les véhicules s'arrêtent à un rond-point. Plusieurs policiers se tiennent déjà autour d'un véhicule gris et tentent d'inciter le conducteur à ouvrir la portière. Comme celui-ci ne répond pas aux injonctions, les policiers tentent de briser la vitre côté conducteur, sans succès.

Dans l'enregistrement original de la vidéo, on entend la passagère du lecteur lui dire: «Continue à rouler, je ne veux pas me faire tirer dessus.» La raison de cette déclaration est que l'un des policiers qui a tenté de convaincre le conducteur de descendre du véhicule a brièvement sorti son arme. «Mais il l'a ensuite rapidement rangée», poursuit le lecteur.

Fuyard arrêté

Les cris des policiers se font entendre à plusieurs reprises: «Descendez!», crient-ils. Finalement, un policier parvient à briser la vitre de la banquette arrière. On ne sait pas si quelqu'un se trouve sur la banquette arrière. Ils ouvrent la portière du conducteur, traînent une personne sur la route et la maintiennent au sol.

Interrogée, la police cantonale bernoise a indiqué qu'il s'agissait d'un homme. Celui-ci aurait provoqué un accident vers 15h40 et aurait quitté les lieux de l'accident, ce qui aurait incité la police à le poursuivre.

Le conducteur n'a pas voulu ouvrir la porte

Le conducteur a pu être arrêté près d'un rond-point et a été prié par la police d'ouvrir les portes et de quitter le véhicule, comme l'explique le service de presse à la demande de Blick. En raison du manque de clarté de la situation et du refus d'obtempérer conducteur, les forces d'intervention ont dû accéder au véhicule.

Le conducteur a été conduit au poste de police pour y subir des examens complémentaires. Aucune information ne peut être donnée sur la présence éventuelle d'autres personnes dans la voiture, indique la police. Concernant les accidents provoqués par l'automobiliste, aucune personne n'a été blessée.