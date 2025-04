Zurich et Genève figurent dans le Top 50 des villes les plus riches du monde. Avec respectivement 77'800 et 70'200 millionnaires, ces cantons suisses rivalisent avec les grandes métropoles américaines et asiatiques en termes de concentration de richesse.

La Suisse a des qualités qui attirent les milliardaires. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Lugano attire toujours plus les super-riches, selon une étude du cabinet Henley & Partners. Selon le consultant britannique, les fortunes de plus de 100 millions de francs pourraient doubler dans cette région tessinoise dans les dix prochaines années.

Actuellement, Lugano abrite 40 «centi-millionnaires». La cité tessinoise devrait connaître «une croissance de plus de 100% d'ici à 2035», écrit Henley & Partners dans un communiqué publié mardi.

D'autres petites villes «offrant des voies de migration d'investissement ciblées» connaissent la même évolution, comme St. Julian's et Sliema à Malte ou Riga et Jurmala en Lettonie. Le canton de Zoug, qui abrite déjà 45 centi-millionnaires, affiche aussi une forte progression, ajoute l'étude. Selon Henley & Partners, les centi-millionnaires constituent «sans doute le segment le plus important en termes de création de richesse», en raison de la proportion élevée d'entrepreneurs qu'il comprend.

Zurich et Genève dans le Top 50

Au niveau global, les Etats-Unis continuent de dominer le classement des villes les plus riches du monde, avec onze villes dans le Top 50 des villes accueillant des millionnaires. New York arrive en tête, avec 384'500 millionnaires (dont 66 milliardaires), devant la région de la Grande Baie (San Francisco et la Silicon Valley) et Tokyo.

Deux régions suisses se classent dans ce Top 50: le canton de Zurich, avec 77'800 millionnaires dont dix milliardaires, et celui de Genève, avec 70'200 millionnaires dont quatorze milliardaires. Proportionnellement à la population, Genève est no 1 mondial parmi ces grandes villes en termes d'accueil de super-riches.