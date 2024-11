À partir du printemps 2025, des voitures autonomes devraient circuler dans le canton de Zurich sans conducteur au volant. Ce projet pilote, mené par les CFF et le canton, promet des offres de transports publics flexibles et abordables pour les régions rurales.

Les CFF et le canton de Zurich sont convaincus que les offres automatisées offrent de grandes opportunités, notamment dans le domaine des transports publics. Photo: PD

Patrik Berger et SDA

Le canton de Zurich et les CFF veulent tester les transports publics autonomes à la campagne. Les voitures automatisées devraient compléter l'offre pour les trajets à partir de et vers la gare à partir du printemps 2025. Ils ont choisi la vallée de la Furt zurichoise comme région pilote.

Les CFF et le canton de Zurich sont convaincus que les offres automatisées offrent de grandes opportunités, notamment dans le domaine des transports publics, indique le canton jeudi. Celles-ci pourraient être exploitées de manière économique et flexible et améliorer encore l'offre, surtout dans les zones rurales et les agglomérations.

La vallée zurichoise de la Furt se prête parfaitement à ce projet en raison de la structure de son habitat, de sa taille et de son réseau de transports publics existant avec une ligne centrale de RER, précise-t-on. Le début de la phase de test est prévu pour le printemps 2025. Les voitures doivent participer au trafic routier régulier sans qu'un être humain ne soit au volant. Elles seront pilotées par un logiciel.