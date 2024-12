Interdiscount vend un produit d'Aliexpress... à un prix cinq fois plus élevé

La boutique de vente en ligne d'Interdiscount propose des articles que l'on peut acheter à l'identique sur des plates-formes de revente chinoises comme Aliexpress. Sauf que la filiale de Coop les vend six fois plus cher... Alors que cache cette pratique?

1/5 Interdiscount, filiale de Coop, compte environ 170 magasins dans toute la Suisse, ainsi qu'une boutique en ligne. Photo: Pius Koller

Jean-Claude Raemy

A quoi joue Interdiscount? Stephan Pfister*, un lecteur de Blick vivant à Dornach dans le canton de Soleure, a bien pensé halluciner en faisant défiler le catalogue en ligne de la filiale de Coop. «Je n'en revenais pas quand j'ai vu ça», confie-t-il, abasourdi.

Mais revenons en arrière. A la recherche d'un nettoyeur à ultrasons pour ses lunettes, le Suisse passe en revue,plusieurs marques. Outre un modèle de Grundig à 40 francs et un modèle de Sanitas à 49,95 francs, tous deux livrables immédiatement – plusieurs nettoyeurs à ultrasons de la marque EG étaient proposés pour la somme de 29,95 francs, avec toutefois un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

Une aubaine donc! D'autant plus que Stephan Pfister n'est pas pressé. Il choisit donc le modèle le moins cher. Le colis arrive quelques semaines plus tard... dans un carton sur le quel figure une adresse chinoise. Intrigué, Stefan Pfister fait alors ses petites recherches sur Internet.

Du dropshipping? Interdiscount assume

Et surprise: la plateforme en ligne chinoise Aliexpress, très appréciée des Suisses, propose le même nettoyeur à ultrasons... à la différence près qu'il ne coute que 5,36 francs, et non plus 29,95 francs. Et comme si cela n'était pas déjà assez fou, le délai de livraison correspond exactement aux 3 à 4 semaines estimées par Interdiscount.

Blick est donc allé demander à Interdiscount comment une telle chose était possible. Et leur réponse à de quoi surprendre. «Nous proposons une partie de notre assortiment via le dropshipping, comme c'est l'usage dans notre branche», explique Salome Balmer, porte-parole de la chaîne.

Le dropshipping, ça signifie que le produit est envoyé directement du fabricant au client sans être stocké chez l'intermédiaire – en l'occurrence Interdiscount. Le nettoyeur à ultrasons ici mentionné est donc expédié depuis la Chine sans faire le moindre détour. La majorité des partenaires d'Interdiscount ont toutefois un entrepôt et un siège en Suisse.

Produits respectueux des normes suisses

Salome Balmer ne fournit aucune autre indication quant à d'autres articles de l'assortiment provenant de Chine. Elle déclare néanmoins à propos de l'exemple cité: «Si nous achetons des produits en Chine, ceux-ci répondent aux dispositions de sécurité en vigueur en Suisse».

Selon elle, cette conformité au marché, le service clientèle d'Interdiscount et les coûts d'exploitation élevés en Suisse sont intégrés se répercutent dans le prix. «La comparaison avec des produits similaires en Suisse justifie notre prix», conclut-elle.

Rien de répréhensible?

Alexandra Scherrer, directrice de la société de conseil Carpathia, ne voit rien de répréhensible dans la démarche de la filiale de Coop: «Il se peut qu'Aliexpress fasse la promotion du produit souhaité, mais qu'il envoie finalement une copie beaucoup moins chère», ajoute-t-elle.

Elle l'assure: même s'il s'agit du même produit, une différence de prix peut s'expliquer: «Les commerçants en Suisse, en tant que responsables de la mise sur le marché des produits chinois, comme ceux issus du dropshipping, sont responsables en cas de défaut.»

Mais alors comment en arrive-t-on à une marge de 500%? Dagmar Jenni de la Swiss Retail Federation – l'association suisse des commerces de détail, dont Coop et Migros ne sont d'ailleurs pas membres – évoque pour sa part les contraintes supplémentaires auxquelles sont soumis les commerçants suisses.

«Un mauvais signal»

«Mais si l'on propose des marchandises chinoises identiques sans valeur ajoutée, à des prix à ce point plus élevés, on fait fuir les clients et on ne se rend pas service soi-même», explique-t-elle. Selon elle, une différence de prix aussi élevée est difficilement compréhensible pour les consommateurs, ce qui envoie un mauvais signal.

Interdiscount voit les choses différemment: «Le dropshipping est important pour pouvoir proposer à la clientèle un large assortiment dans différentes catégories de prix sans avoir soi-même tous les produits en stock.»

* Nom modifié