En Suisse, deux tiers des enfants de 6 à 12 ans reçoivent de l'argent de poche. Mais quel est le montant habituel et quel usage en font-ils? Une nouvelle étude de la compagnie d'assurance Generali, à laquelle ont participé plus de 500 parents, apporte quelques réponses.

Deux tiers des enfants âgés de 6 à 12 ans reçoivent de l'argent de poche. En moyenne, garçons comme filles reçoivent 20 francs par mois. Photo: Getty Images/Westend61

Milena Kälin

Pour les enfants, l'argent de poche, c'est un peu comme un premier salaire. Certains en profitent pour s'offrir un petit quelque chose après l'école, d'autres l'économisent précieusement dans leur tirelire. Mais tous les enfants reçoivent-ils de l'argent de poche?

Qui reçoit de l'argent de poche et quels sont les montants?

Deux tiers des enfants âgés de 6 à 12 ans reçoivent de l'argent de poche. En moyenne, garçons comme filles reçoivent 20 francs par mois. Le montant de l'argent de poche dépend toutefois dans la plupart des cas de l'âge ou du niveau scolaire de l'enfant. Les enfants de 6 ans reçoivent en moyenne 8 francs par mois. Pour les enfants de 12 ans, près de 30 francs.

Certains enfants doivent toutefois gagner eux-mêmes leur argent, soit par leur bon comportement, soit en donnant un coup de main dans les tâches quotidiennes de la famille. Certains sont également récompensés pour leurs résultats scolaires.

Y a-t-il des différences régionales?

Oui. Avec en moyenne 16 francs par mois, les parents suisses-allemands sont un peu plus radins que nous, qui donnons plutôt 20 francs par mois.

A quoi sert l'argent de poche?

Plus de la moitié des parents laisse à leurs enfants la liberté de gérer eux-mêmes leurs sous, mais près d'un tiers des parents discute au préalable de la nature des dépenses avec l'enfant. Un quart souhaite que l'enfant économise au moins une partie de son argent de poche. Du côté des enfants, environ un tiers d'entre eux dépense volontiers ses économies pour des jouets, des sucreries ou des snacks et un peu plus d'un quart économise en vue d'un achat plus important.

Les parents épargnent aussi beaucoup pour leurs enfants: trois quarts d'entre eux versent régulièrement de l'argent sur un compte d'épargne; 60% le font déjà depuis la naissance. Chaque année, les parents épargnent en moyenne 1000 francs pour leurs enfants. La majorité d'entre eux prévoit de le faire jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour près de la moitié des enfants, les grands-parents versent également quelque chose.

Pourquoi donner de l'argent de poche?

La majorité des parents veulent apprendre à leur enfant à gérer son argent. Ils souhaitent également encourager l'autonomie. Près de la moitié des parents estiment également qu'il est important que leur enfant puisse réaliser ses propres souhaits.