Une femme de 84 ans meurt percutée par une voiture à Winkel (ZH)

Tragédie piétonne à Winkel dans le canton de Zurich: en traversant la route, une femme de 84 ans et son compagnon de 75 ans sont renversés par une voiture. La femme meurt sur le lieu de l'accident (photo d'archives) Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Une piétonne de 84 ans a été renversée et mortellement blessée par une voiture à Winkel, dans le canton de Zurich, dimanche soir. Son compagnon, un homme de 75 ans, a été blessé. Tous deux s'apprêtaient à traverser une route. La femme a été mortellement blessée et est décédée sur les lieux de l'accident, malgré les premiers soins prodigués, indique dimanche soir la police cantonale zurichoise.

L'homme a subi des blessures et a dû être transporté à l'hôpital en ambulance. Son état n'est pas encore connu.Le conducteur de la voiture, âgé de 18 ans, et ses quatre passagers, n'ont pas été blessés. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas claires et font l'objet d'une enquête de la police cantonale zurichoise en collaboration avec le ministère public, selon la police.