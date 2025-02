Trois personnes ont péri dans l'incendie d'un Ehpad à Bouffémont samedi matin. Une centaine de pompiers ont été mobilisés, tandis que la gendarmerie enquête sur les causes du sinistre, qui aurait débuté dans la buanderie.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes sont décédées samedi matin dans l'incendie d'un établissement médicalisé pour personnes âgées en région parisienne, selon les autorités. Les trois victimes, des résidentes de 68, 85 et 96 ans, sont décédées à la suite d'une «intoxication par les fumées», a indiqué la préfecture du Val-d'Oise à l'AFP. Neuf autres personnes ont été blessées, sept résidents et deux membres du personnel qui ont inhalé des fumées, a précisé la préfecture. Le feu s'est déclaré au troisième étage de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et a «été circonscrit en quelques minutes», a-t-elle expliqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti de la buanderie de cette résidence médicalisée. «Mais les causes évidemment ne sont pas, à ce stade, consolidées», a précisé la préfecture. «Ce serait a priori d'origine accidentelle», a affirmé Michel Lacoux, maire de Bouffémont, petite commune «sous le choc» après l'incendie. «Il n'y a pas eu d'évacuation» du reste des résidents, selon le maire.

Selon Romain Eskenazi, député du Val d'Oise, «l'établissement était parfaitement aux normes». «Une commission de sécurité avait eu lieu en 2023», a-t-il indiqué.