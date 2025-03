1/4 Le secrétaire d'Etat Mario Gattiker a obtenu un mandat de conseiller pour l'organisation de projet Suisse-UE. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Bruggmann

Mario Gattiker a déjà été qualifié d'«éminence grise» dans le poker européen. Après son départ à la retraite, l'ancien secrétaire d'Etat aux migrations devait conseiller le Département des affaires étrangères d'Ignazio Cassis lors des négociations sur le nouvel accord avec l'Union européenne (UE).

Les négociations sont désormais officiellement closes, mais le mandat de Mario Gattiker est reconduit, comme le confirme une adjudication publiée sur la plateforme d'approvisionnement Simap. «20 Minuten» mentionne également l'attribution de ce mandat.

Selon ce document, Mario Gattiker prend en charge un mandat de conseil au sein de l'organisation de projet Suisse-UE et sera payé 230'000 francs. On ignore les détails précis du mandat ainsi que sa durée. Une demande en ce sens est en cours auprès du Département des affaires étrangères. Les négociations techniques sur l'accord avec l'UE ont été conclues en décembre dernier – l'enjeu porte désormais sur les discussions de politique intérieure.

«Il n'y a pas d'alternative»

Il est rare qu'une telle décision soit prise sans appel d'offres. Le Département des affaires étrangères la justifie en affirmant que des compétences hautement spécifiques sont nécessaires. «Seul le mandataire les possède, et aucune alternative n'existe.»

Mario Gattiker possède ainsi «une expertise approfondie de la politique européenne, un vaste réseau et une solide expérience des négociations avec l'UE». Selon lui, ces atouts sont essentiels pour ce mandat. «De plus, en raison de son ancien poste de secrétaire d'État, il maîtrise parfaitement l'art du compromis en politique intérieure.» Il est également considéré comme «une personne de confiance, tant pour les membres du Conseil fédéral que pour les acteurs clés de la politique européenne».

Marqué par la politique suisse

Mario Gattiker a marqué la politique suisse pendant plusieurs années, au point que certains le surnomment «Super Mario». Il a occupé le poste de secrétaire d'État à la migration de 2015 à 2021. Après sa retraite, sa mission consistait à comparer le droit suisse et le droit européen et à explorer les possibilités d'adaptation législative.

Même après l'achèvement de cette mission, il est resté impliqué et est devenu un acteur clé du dialogue de politique intérieure, comme l'a rapporté le «Tages-Anzeiger». Selon le journal, il a participé à toutes les réunions et était perçu comme «l'homme en qui tout le monde avait confiance». Toujours d'après le «Tagi», Mario Gattiker a perçu 70'000 francs l'année dernière, ce qui laisse supposer que son mandat actuel sera nettement plus long ou exigera davantage de travail.