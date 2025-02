Au menu de ce mercredi 12 février: les relations suisses-UE, les sommes folles dépensées par la justice genevoise, les duos de choc des Mondiaux de ski, la crise du logement et pour finir la potentielle première mondiale pour le sport suisse.

Un rapprochement en vue entre la Suisse et l'Union européenne

Un rapprochement en vue entre la Suisse et l'Union européenne

Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères suisse, pourrait être amené à rencontre son homologue européenne, Kaja Kallas, de manière plus régulière (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

«Si le soleil luit pour Sainte-Eulalie, pommes et cidre à la folie», annonce le dicton de ce mercredi 12 février. Eh bien... aujourd'hui ce sera plutôt brouillard et pluie en Suisse romande. Du côté des actualités suisses, que nous réserve cette journée nuageuse? Réponse:

1 Suisse-UE, main dans la main

La Suisse et l'Union européenne (UE) veulent renforcer leur collaboration en matière de politique étrangère, écrivent les journaux alémaniques de CH Media. Le comité des ambassadeurs de l'UE à Bruxelles ouvre mercredi la voie à des négociations pour une déclaration d'intention en ce sens. Celle-ci ne sera pas contraignante juridiquement, a précisé le Département fédéral des affaires étrangères au groupe de presse. On «examine» la possibilité d'intensifier l'échange, notamment au niveau des responsables. Des rencontres régulières entre le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, et Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères peuvent être une idée.

2 17'000 francs pour identifier des activistes déjà connus

La justice genevoise a déboursé 16'950 francs pour des analyses ADN visant à identifier des militants climatiques arrêtés lors d'une action en septembre 2023, révèle Blick. Ces derniers avaient tracé de fausses pistes cyclables à la peinture. Problème: ces activistes étaient déjà connus des autorités et avaient présenté leurs pièces d’identité. Le Ministère public justifie cette dépense par une application stricte de la loi, mais la méthode suscite la controverse. Pour les avocats des militants, ces analyses relèvent d’un excès de zèle et d’une pratique inquiétante en matière de surveillance judiciaire.

3 Des duos de choc à Saalbach

La Suisse affiche de grandes ambitions avant le combiné par équipe messieurs des Mondiaux de Saalbach. Malgré le forfait de Marco Odermatt, Swiss-Ski alignera des duos de choc mercredi (descente à 10h, slalom à 13h15): les paires Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Alexis Monney/Tanguy Nef, Justin Murisier/Daniel Yule et Stefan Rogentin/Marc Rochat peuvent toutes prétendre au podium. Mais la concurrence sera forcément féroce si les grandes nations jouent le jeu comme elles l'ont fait dans le combiné des dames mardi.

4 Les mesures pour faire face à la crise du logement

Face à la pénurie de logements en Suisse, plusieurs élus demandent un assouplissement des procédures de construction, rapporte Blick. L’Union démocratique du cente (UDC) et les Libéraux plaident pour une simplification des règles afin d’accélérer les projets immobiliers, tandis que la gauche insiste sur la nécessité de construire davantage de logements abordables. À Berne, le Parlement débat déjà de mesures pour réduire les délais d’autorisation. Mais les résistances sont nombreuses, notamment du côté des défenseurs de l’environnement et des communes, qui craignent une bétonisation excessive.

5 Une première pour la Suisse dans les Grisons?

Les Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide démarrent cet après-midi. Douze titres au total seront attribués dans les Grisons, le premier mercredi en relais mixte. La Suisse, qui est toujours en quête d'une première médaille dans l'histoire des Mondiaux, a une revanche à prendre dans cette épreuve: son quatuor avait manqué le bronze pour 1''2 lors de l'édition 2024 à Nove Mesto. La délégation helvétique abattra d'ailleurs à cette occasion l'une de ses meilleures cartes dans ces joutes.