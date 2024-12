Cette journée de récolte s'inscrivait dans le cadre d'une semaine d'action de solidarité avec les enfants victimes de maltraitance en Suisse et dans le monde. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La journée nationale de solidarité organisée jeudi par la Chaîne du bonheur et la SSR a permis de récolter 2,7 millions de francs. Elle s'inscrit dans le cadre d'une semaine d'action de solidarité avec les enfants victimes de maltraitance en Suisse et dans le monde.

Le bilan final de cette journée s'élève très précisément à 2'704'456 francs, précise la Chaîne du bonheur dans un communiqué publié jeudi en fin de journée. La semaine d’actions de solidarité mises sur pied dans toute la Suisse se poursuit, elle, jusqu'à vendredi.

Baume-Schneider veut «faire encore plus»

L’argent récolté permettra de financer des actions de prévention, d’accompagnement et de soutien pour les jeunes concernés. Il s’agit par exemple de favoriser l'aménagement de maisons d’accueil pour les jeunes filles. Des aides concrètes et ciblées sont prévues en Suisse et à l’étranger.

Elisabeth Baume-Schneider s'est associée à la collecte. La conseillère fédérale, qui a autrefois travaillé dans le social, est particulièrement sensible à ces problèmes. «Nous devons en faire encore plus, en particulier pour la petite enfance, afin que tous nos enfants disposent d’une base solide pour leur développement», dit-elle, citée dans un communiqué de la Chaîne du bonheur.