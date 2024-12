Action de la Chaîne du bonheur contre la maltraitance des enfants

Ce jeudi, la Suisse se mobilise pour les enfants maltraités lors d'une journée de solidarité nationale. La Chaîne du bonheur, avec le soutien d'Elisabeth Baume-Schneider, organise une collecte pour financer des actions de prévention et de soutien.

Les enfants victimes de maltraitance sont au coeur de l'opération de la Chaîne du bonheur ce jeudi. Photo: NICOLAS ARMER

ATS Agence télégraphique suisse

Les enfants victimes de maltraitance en Suisse et dans le monde sont au coeur d'une Journée nationale de solidarité organisée ce jeudi par la Chaîne du bonheur, avec le soutien de la SSR. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'associe à la collecte. Cette journée sera l’apothéose d’une semaine d’actions de solidarité mises sur pied dans toute la Suisse, annonce la Chaîne du bonheur. Il s’agit de combattre les abus, l’exploitation et les violences contre les enfants.

Elisabeth Baume-Schneider, qui a autrefois travaillé dans le social, est particulièrement sensible à ces problèmes. De même que diverses personnalités, elle soutiendra les bénévoles pour la réception des promesses de dons. «Nous devons en faire encore plus, en particulier pour la petite enfance, afin que tous nos enfants disposent d’une base solide pour leur développement», dit-elle, citée dans le communiqué.

L’argent récolté lors de l’opération qui durera ce jeudi de 7h à 23h permettra de financer des actions de prévention, d’accompagnement et de soutien pour les jeunes concernés. Il s’agit par exemple de favoriser l'aménagement de maisons d’accueil pour les jeunes filles. Des aides concrètes et ciblées sont prévues en Suisse et à l’étranger.