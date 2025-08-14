DE
Une curieuse découverte
Que fait cette ambulance ukrainienne au beau milieu de Berne?

Un lecteur-reporter a observé la scène en plein centre de Berne: une ambulance portant des inscriptions et une plaque d'immatriculation ukrainiennes. Les personnes sorties du véhicule étaient accompagnées par du personnel de sécurité. Qu'est-ce qui se cache derrière?
Publié: il y a 17 minutes
Cette ambulance a été repérée à Berne par un lecteur de Blick.
Photo: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Une ambulance peu commune en Suisse a suscité l'étonnement d'un lecteur-reporter de la ville de Berne mercredi matin. «Je roulais en voiture le long de la Schwarztorstrasse quand j'ai soudain vu une ambulance. Détail surprenant: les inscriptions sur sa carrosserie et sa plaque d'immatriculation étaient en ukrainien, raconte-t-il. Le lecteur s'est alors demandé de quoi il s'agissait.

Le véhicule s'est arrêté et plusieurs personnes en sont sorties, a-t-il expliqué. «Ils portaient des combinaisons blanches. Il y avait du personnel de sécurité devant et derrière eux.» Ils seraient ensuite entrés dans un bâtiment. «Je me suis demandé si une personnalité ukrainienne importante habitait ici.» En roulant devant avec sa voiture, le lecteur a seulement pu voir que la sécurité surveillait l'entrée du bâtiment.

Le fin mot de l'histoire

Après nos recherches, nous avons découvert que ce mystérieux bâtiment abrite en réalité des bureaux du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à la Schwarztorstrasse. Il procède à de nombreux enregistrements des personnes qui souhaitent venir se réfugier en Suisse.

«Une personne originaire d'Ukraine a déposé une demande d'octroi du statut de protection S auprès de nous, explique Anne Césard, porte-parole du SEM, interrogée à ce sujet. En raison de son mauvais état de santé, la personne a dû être transportée par une ambulance. Le véhicule utilisé pour le transport venait directement d'Ukraine.»

L'ambulance aurait donc fait toute la route jusqu'à Berne? Ce n'est pas très clair. «C'est une histoire insolite, ça c'est certain!», confie Anne Césard.

