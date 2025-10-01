Contre la pénurie de logements en Suisse, le think tank Urbanistica plaide pour une densification «durable». Développer 30% des surfaces urbanisées actuelles vers l'intérieur permettrait de créer des logements pour quelque deux millions de personnes, selon une étude.

Pénurie de logements: et si la solution était de densifier les villes?

Selon une nouvelle étude, la commune de Vernier (GE) présente un gros potentiel inexploité pour densifier le bâti : en photo, le quartier de l'Etang. (archives) Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Pour répondre à la pénurie de logements en Suisse, le think tank Urbanistica préconise une densification «durable». Selon une étude, réaménager vers l’intérieur 30% des surfaces déjà urbanisées permettrait de créer assez d’habitations pour accueillir environ deux millions de personnes.

L'idée est de construire des habitations au sein du tissu déjà bâti et non de délimiter de nouvelles zones à bâtir, souligne mercredi le «groupement pour un urbanisme réfléchi» Urbanistica. Il y voit un remède contre la pénurie de logements et la congestion du trafic pendulaire.

Nouveaux logements créés

Une analyse de l'institut Sotomo mandatée par le think tank montre que le développement vers l'intérieur permettra de créer des nouveaux logements tout en épargnant 70% des surfaces urbaines actuelles. Selon ce scénario, 8% de la surface bâtie existante sera densifiée de manière substantielle, et 22% modérément.

Les agglomérations présentent le plus gros potentiel en la matière. En Suisse romande, les communes genevoises comme Vernier et Pregny-Chambésy ou vaudoises comme Prilly et Pully figurent dans le top 20.