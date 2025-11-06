DE
FR

Le Tribunal a tranché
Un médecin suisse condamné pour délits sexuels interdit d’exercer

Le Tribunal fédéral confirme la décision du canton de Schwyz interdisant à un médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité. La condamnation de cet homme pour des délits sexuels entame la confiance qui peut être placée en lui.
Publié: 14:10 heures
|
Dernière mise à jour: 14:11 heures
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un médecin qui ne peut plus pratiquer sous sa propre responsabilité. (archives)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du canton de Schwyz d’interdire à un médecin d’exercer sous sa propre responsabilité. Sa condamnation pour délits sexuels compromet, selon la haute cour, la confiance nécessaire à l’exercice de la profession médicale. Après le retrait de l'autorisation, le sexagénaire pourra pratiquer uniquement sous la responsabilité professionnelle d'un autre médecin, par exemple comme médecin-assistant.

Une majorité des juges de la 2e Cour de droit public a jugé que le médecin n'était plus digne de confiance après sa condamnation définitive pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel en 2022. Le principe de la confiance est une condition à la délivrance de l'autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité.

Le recourant a été condamné après des abus commis sur une patiente. Les plaintes déposées par deux autres femmes n'ont pas abouti. Après l'ouverture de la procédure pénale en 2017, le canton de Schwyz a soumis le médecin à des conditions pour l'exercice de la médecine sur des femmes.

