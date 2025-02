Auto Suisse s'inquiète des nouvelles limites d'émissions de CO2 et de la taxe d'importation sur les véhicules électriques. Peter Grünenfelder appelle à un soutien accru de l'État pour réussir la transition vers l'e-mobilité, présentant un plan en dix points.

1/2 Peter Grünenfelder, président de l'association des importateurs Auto Suisse, est en colère. Photo: Philippe Rossier

Raoul Schwinnen

Ce sont des mots marquants que le président de l'Association des importateurs suisses d'automobiles, Peter Grünenfelder, a adressés au Conseil fédéral lors de la conférence de presse annuelle du groupe: «L'économie automobile suisse est aujourd'hui confrontée à une jungle de réglementations étatiques et à une économie planifiée qui limitent de plus en plus une activité commerciale fructueuse, voire la rendent impossible».

Peter Grünenfelder et son association considèrent que l'ensemble de l'économie automobile suisse, avec plus de 100'000 emplois et plus de 4000 entreprises, est massivement limitée dans sa compétitivité.

Mais qu'est-ce qui énerve tant le président d'Auto Suisse?

L'ordonnance sur le CO2, mise en consultation par le Conseil fédéral, n'a pas encore été adoptée. De plus, elle diffère sur des points essentiels des réglementations strictes déjà en vigueur dans le reste de l'Europe. En conséquence, il sera presque impossible d'atteindre sans sanctions les nouvelles limites d'émissions de CO2 fixées pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires à partir de 2025.

La Confédération prévoyait pour fin 2025 une part de 50% de véhicules branchés (voitures électriques et hybrides plug-in). Or, fin 2024, ce chiffre n'était que de 28% et à la fin de cette année, il ne sera probablement que de 37%, calcule Auto Suisse. «La transformation vers l'e-mobilité n'est pas un sprint, comme le prétend la Confédération, mais un marathon», explique Peter Grünenfelder.

Le signal politique le plus stupide

Pour Auto Suisse et ses membres, la nouvelle taxe d'importation sur les véhicules électriques introduite l'année dernière par la Confédération a également été une source d'irritation. «C'était le signal politique le plus stupide que l'on pouvait donner à la mobilité électrique», poursuit Peter Grünenfelder. Selon lui, cette taxe est en partie responsable du fait qu'au cours de l'année écoulée, environ 13% de véhicules électriques en moins ont été immatriculés en Suisse par rapport à 2023.

Dans une comparaison européenne entre 30 pays, la Suisse a ainsi reculé depuis longtemps à la 16e place, derrière l'Allemagne et l'Autriche, mais aussi derrière des États nettement moins puissants financièrement comme la Roumanie ou le Portugal.

«La politique suisse doit faire face à la réalité du marché. La branche automobile ne peut pas résoudre seule le tournant énergétique. Elle a besoin du soutien de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des plus de 600 entreprises d'électricité, des fournisseurs de réseau et des loueurs», a expliqué le président d'Auto Suisse.

C'est ainsi que lui et son association ont établi un plan de mesures en dix points «pour réussir l'e-mobilité» (voir ci-dessous), qu'il recommande à nos parlementaires de lire.