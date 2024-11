Pour s'engager contre l'élargissement des autoroutes, Yann Marguet a vanné Schaffhouse. Et Schaffhouse l'a mal pris (enfin, surtout le président des PLR locaux). Photo: Keystone

Yann Marguet est-il à l'origine d'un «incident diplomatique» avec Schaffhouse sur fond de votation sur l'élargissement des autoroutes? En tout cas, sa vanne engagée n'est pas passée auprès du président du Parti libéral-radical (PLR) du petit canton rural situé tout au nord de la Suisse alémanique.

«De toute façon, qu'est-ce que vous iriez foutre à Schaffhouse?», s'interroge Yann Marguet – tout sourire à l'image – dans une publication parue jeudi dernier sur les comptes Instagram d'Actif-trafiC et du groupe «Non aux projets autoroutiers extrêmes». Une manière ironique, pour celui qui fait désormais ses chroniques d'actu chez Quotidien et sur France Inter, de s'engager contre l'élargissement des autoroutes, en votation ce dimanche 24 novembre.

Une vanne «inappropriée»?

Ce mardi 19 novembre, le PLR Urs Wohlgemuth – favorable aux extensions autoroutières – s'est adressé à ses abonnés sur Instagram: «Vous connaissez peut-être Yann Marguet, le célèbre humoriste vaudois. Même si son humour est apprécié, je trouve inapproprié de tourner en dérision toute une région.» Un échange de piques qui traverse le Röstigraben, donc.

Car parmi les six projets autoroutiers envisagés, il n'y a pas que la troisième voie entre Nyon (VD) et Le Vengeron (GE). Du côté de Schaffhouse, un second tunnel permettrait de rejoindre le chef-lieu de 36'000 habitants, véritable porte d'entrée du canton par la route comme par le rail.

Pour le président du PLR régional, élu au Conseil cantonal de Schaffhouse, la prise de position de Yann Marguet est symptomatique d'une opposition urbains-ruraux: «Malheureusement, il semble que depuis des années, il soit courant dans certains cercles de la gauche urbaine de se moquer des personnes vivant en dehors des centres urbains plutôt que de comprendre sérieusement leurs préoccupations.»

Invité à découvrir Schaffhouse

Car Urs Wohlgemuth aime sa région et n'apprécie pas qu'on la dénigre. Jusqu'à en faire la promotion touristique à l'humoriste vaudois – mais pas seulement: «D'où ma proposition, si vous ne connaissez pas encore notre belle région. Je vous invite cordialement à Schaffhouse pour admirer, entre autres, la beauté des chutes du Rhin et déguster notre vin – que ce soit en train ou en voiture.»

Blick a contacté Yann Marguet mercredi, pour savoir ce qu'il répondait au PLR schaffhousois. Dans une déclaration pince-sans-rire, l'auteur des «Orties» assure que ses mots «se voulaient plus être une boutade témoignant de [s]on engagement» plutôt «qu’une vilénie ciblée destinée à créer un incident diplomatique avec Schaffhouse».

« Ayant grandi à Sainte-Croix, j’ai quelques notions de ce qu’est la ruralité et ne m’autorise à la railler qu’avec une grande affection Yann Marguet, humoriste vaudois »

Quant à savoir s'il est un représentant d'une «gauche urbaine» pleine de dédain, Yann Marguet réplique: «Ayant grandi et passé les dix-huit premières années de ma vie à Sainte-Croix, j’ai quelques notions de ce qu’est la ruralité et ne m’autorise à la railler qu’avec une grande affection.»

Yann Marguet s'engage et fait réagir

Et qu'en est-il de l'invitation du libéral-radical alémanique à un petit moment touristique tous les deux à Schaffhouse? «J’accepte avec plaisir l’invitation de Monsieur Wohlgemuth à découvrir sa région (et ses vins dont on m’a dit le plus grand bien) et lui propose en échange, s’il est partant bien sûr, une discussion sur les bienfaits de l’autodérision.» Une saillie que Yann Marguet termine par un «émoji clin d'œil», en toutes lettres.

L'engagement politique de Yann Marguet sur la question des autoroutes a suscité bon nombre de réactions, tantôt amusées, tantôt outrées. Parmi elles, le conseiller national PLR valaisan Philippe Nantermod. Le politicien favorable à l'élargissement, qui a lui-même suscité l'ire de ses opposants avec ses affiches générées par intelligence artificielle, a estimé dimanche sur LinkedIn que ses «caricatures IA» étaient «rattrapées par la réalité d’opposants toujours plus arrogants à l’égard des gens qui ne vivent pas dans les hyper-centres urbains».