1/4 Sur X, il a posté une image pour encourager à voter oui à l'extension des autoroutes, où il juge une Mathilde fictive de Lausanne qui n'a pas d'enfant.

Raphael Rauch

Le conseiller national PLR Philippe Nantermod et la députée Mathilde Marendaz ont un point commun: tous deux aiment provoquer. La Vaudoise est une activiste du climat, le Valaisan, en tant qu'ancien vice-président du PLR, est à peu près tout l'opposé. Il n'est donc pas étonnant qu'ils s'affrontent sur le projet d'extension de l'autoroute.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Jeudi, Philippe Nantermod a posté sur X une image qu'il a générée par intelligence artificielle. Il s'agit d'une Mathilde des Vert-e-x-s, sans enfant, qui vit dans la deuxième ville de Suisse, et à qui le conseiller national fait dire: «La voiture est un vestige du siècle passé.» A cela, le PLR a ajouté la phrase suivante: «Parce que tout le monde n'habite pas au centre de Lausanne. Oui aux autoroutes.»

Ce post s'inspire-t-il de la dernière idée de campagne des jeunes UDC du Valais romand (JUDCVr), qui proposent d'offrir le plein d'essence à la meilleure affiche contre la loi climat cantonale votée en Valais le 24 novembre? Sur Instagram, le parti avait lui aussi utilisé l'intelligence artificielle pour donner l'exemple, une caricature d'un écolo aux cheveux hirsutes et à la pancarte remplie de fautes d'orthographe.

Il a dérogé à ses propres directives sur l'IA

Le problème, c'est que Philippe Nantermod n'a d'abord pas indiqué que l'image était issue de l'intelligence artificielle: il y a un an, le PLR avait pourtant décidé d'adopter ses propres directives sur l'utilisation de logiciels intelligents dans le cadre de campagnes électorales.

Selon l'engagement du Valaisan, les contenus générés au moyen de l'IA doivent être signalés comme tels. Philippe Nantermod avait même souligné: «Nous ne devons pas utiliser de contenus générés par l'IA dans l'intention de tromper le public en attribuant des faits ou des déclarations erronés aux membres des partis.»

Mathilde Marendaz était-elle la «muse» de Philippe Nantermod lorsqu'il a créé cette image? L'interrogation de savoir s'il a enfreint les règles qu'il s'est lui-même imposées est une question d'opinion. Le fait est que Genève est la deuxième plus grande ville de Suisse et non Lausanne, comme l'insinue le conseiller national. Et Mathilde Marendaz ne s'engage pas auprès des Jeunes Vert-e-s, mais avec «Ensemble à Gauche».

«Le prénom Mathilde convenait assez bien»

Philippe Nantermod explique à Blick: «Je ne me suis pas inspiré de Mme Marendaz, mais d'une urbaniste de Lausanne qui expliquait que la voiture était dépassée. N'étant pas citadin, je pense que cette attitude arrogante montre le mépris des écologistes urbains pour les habitants des régions périphériques.» Néanmoins, le PLR admet que «le prénom Mathilde convenait assez bien pour illustrer les idées morales des citadins, en raison de mes échanges avec Mme Marendaz».

Après un blâme du secrétaire général du PLR Jonas Projer, Philippe Nantermod a ajouté sur X que l'image était générée par l'IA. Jonas Projer défend quand même son collègue de parti: «Au lieu de critiquer Nantermod, ses adversaires feraient mieux de s'en tenir aux faits, comme le montrent de manière exemplaire les campagnes trompeuses contre la sécurisation des routes nationales et contre la réforme de la santé Efas.»

Et que dit Mathilde Marendaz de cette image? «Je suis honorée. Apparemment, les bourgeois sont à ce point désespérés de perdre la votation sur l'extension des autoroutes. Cependant, il est dangereux pour une démocratie de faire circuler des fake news. Je continuerai à m'engager dans la lutte pour le climat et pour de bonnes conditions de vie – il n'y a pas besoin pour ça de plus d'autoroutes.»