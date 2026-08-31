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Accident mortel à Flims (GR)
Un homme se noie en aidant un collègue dans le lac de Cauma

Un drame a coûté la vie à un homme de 27 ans dimanche soir au lac de Cauma, à Flims (GR). Il tentait de sauver un collègue en difficulté lorsqu’il s’est noyé.
Publié: 18:18 heures
Un drame a coûté la vie à un homme de 27 ans dimanche soir au lac de Cauma, à Flims (GR). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 27 ans est décédé dimanche soir à la suite d'un accident de baignade dans le lac de Cauma, à Flims (GR). Il voulait venir en aide à un collègue, avant de se retrouver lui-même en difficulté, selon la police.

Vers 19h00, le jeune homme, originaire d’Allemagne, s’est mis à nager depuis la rive du lac de Cauma en direction de l’île, a indiqué lundi la police cantonale des Grisons dans un communiqué. Il voulait venir en aide à un collègue qui s’était auparavant retrouvé en difficulté dans l’eau.

La victime est décédée sur place

«Au cours de la tentative de sauvetage, le jeune homme de 27 ans s’est lui-même retrouvé en difficulté», poursuit le communiqué. Après plusieurs minutes, il a pu être repêché par d’autres personnes présentes sur place. Bien que des tentatives de réanimation aient été immédiatement entreprises, la victime est décédée sur place, au bord du lac.

La personne qui s'était retrouvée en difficulté en premier n'a pas été blessée, a déclaré un porte-parole de la police des Grisons à Keystone-ATS. Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête menée par la police, en collaboration avec le parquet des Grisons.

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