Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

La Suisse s'est engagée trop tard dans le renforcement de son armée, estime l'historien bâlois Georg Kreis dans un entretien diffusé samedi par les journaux alémaniques du groupe Tamedia. «Nous sommes en train de répéter l'erreur des années 1930», selon lui.

La Suisse a tardé à renforcer son armée, répétant les erreurs du passé

La Suisse a tardé à renforcer son armée, répétant les erreurs du passé

Georg Kreis a été membre de la commission Bergier qui a étudié le comportement de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale (archives). Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a réagi trop tardivement pour renforcer son armée, estime l’historien bâlois Georg Kreis. Dans un entretien publié samedi par les journaux alémaniques du groupe Tamedia, il met en garde : «Nous sommes en train de répéter l’erreur des années 1930». Le ministre suisse de la défense Martin Pfister avait fait une comparaison similaire jeudi dans la «Neue Zürcher Zeitung».

«A l'époque, la Suisse a réagi trop tard à la menace de l'Allemagne nazie», relève samedi Georg Kreis, soulignant que les dépenses d'armement avaient été réduites et les écoles de recrues avaient été supprimées après le premier conflit mondial (1914-1918).

Une attaque russe directe?

Après l'attaque russe contre l'Ukraine et les survols récurrents de pays européens pas des appareils volants, attribués à la Russie, la gravité de la situation est désormais reconnue en Suisse, constate l'historien. «Une menace extérieure peut, certes, déstabiliser, mais elle peut aussi renforcer la volonté de se défendre. Je pense que c'est précisément le cas actuellement».

Georg Kreis estime cependant peu probable une attaque russe directe contre la Suisse. Des attaques contre la Suisse pour tester une réaction de l'OTAN sont envisageables, poursuit-il, mais la Suisse devrait être plus importante pour la Russie «en tant que plaque tournante financière qu'en tant qu'objectif d'attaque militaire».