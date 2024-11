Pluie d'hommages après le décès brutal d'un député UDC

Nicolas Di Giulio, député de l'Union démocratique du centre (UDC) au Grand Conseil vaudois et élu local à Lausanne, est décédé. Le monde politique et associatif salue «une personnalité attachante», «un esprit libre» et un homme «doté d'un immense sens de l'amitié».

Nicola Di Giulio, 56 ans, était père de quatre enfants. Photo: D.R.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Stupeur et consternation en terres vaudoises. Samedi, l’Union démocratique du centre (UDC) annonçait avec fracas le décès de son député au Grand Conseil Nicolas Di Giulio, 56 ans, et adressait ses condoléances à son épouse, ses quatre enfants ainsi qu’à tout son entourage. Sans donner de détails sur la cause de sa mort.

Dans la foulée, une pluie d’hommages est venue saluer la mémoire de celui qui était aussi élu au Conseil communal (législatif) de Lausanne. «Pour l’avoir connu tout d’abord dans ses activités de conseiller communal, puis de président du Conseil, j’ai pu constater que Nicola Di Giulio a toujours été à l’écoute des autres, tant de ses collègues dans un esprit de médiateur, mais aussi des citoyennes et citoyens […], glisse dans un communiqué envoyé dimanche Eric Bettens, actuel président de l’organe délibérant de la capitale olympique. Nous perdons un collègue apprécié par ses pairs, dans cet esprit d’engagement collectif du Conseil communal.»

Dans la même déclaration écrite, le syndic socialiste Grégoire Junod se souvient de l’élu avec ces mots: «C’était une personnalité attachante et un esprit libre capable de parler à tout le monde sans œillères partisanes. Toutes mes condoléances vont à sa famille et à ses proches.»

Engagement pour les démunis

Frondeur, portant son courage jusqu’à aller parfois contre les intérêts de son propre parti s’il estimait que la situation l’exigeait, l’enquêteur de police de formation a par ailleurs reçu une pensée de son camarade UDC Jean-François Thuillard, président du Grand Conseil: «Nous perdons un député et collègue dont le parcours de vie, politique et professionnel, au service des autres, nous a imprégnés et enrichis.»

Sur Facebook, Patrizia Mori, conseillère communale lausannoise portant les mêmes couleurs politiques que le défunt, confie son émotion: «Au nom de l’UDC Lausanne, nous sommes anéantis. Merci de respecter ce moment difficile pour sa famille et ses proches. Adieu camarade. Savoir ton pupitre vide me fend le cœur. Merci pour tout.»

Sa collègue Josée-Christine Lavanchy abonde: «Je suis effondrée… Un super camarade au Conseil communal de Lausanne.» Un «ami de longue date», qu’elle qualifie «d’honnête» et de «révolté des magouilles».

Grosse frayeur et gros Covid

Enfin, Herbert Stock, patron du restaurant Le Tirol et coresponsable de l’association Feu Solidarité Bessières, organisation qui chapeaute les bonnes âmes à l’écoute des personnes esseulées entre Noël et Nouvel-An sur le pont éponyme tristement célèbre, dit toute sa peine sur LinkedIn: «Nous étions ensemble jeudi après-midi à une séance avec une municipale, puis nous nous sommes rendus à mon restaurant pour boire une tisane. [Je l’ai encore eu] au téléphone vendredi à 18h.»

Le bénévole qui offre lumière et chaleur à celles et ceux qui en ont besoin enchaîne: «Nous devions nous revoir la semaine prochaine, et c’est avec stupéfaction que j’ai appris son décès. Nicola était un grand homme, doté d’un immense sens de l’amitié, et c’est aussi grâce à lui que nous avons pu avancer sur le projet de sécurisation du pont Bessières. Je n’arrive pas encore à réaliser cette perte, tant il était présent et important pour beaucoup d’entre nous.»

Pour mémoire, Nicola Di Giulio avait gravement été atteint par le Covid-19 au point d’avoir cru y passer, dévoilait-il en 2020 sur le réseau social de Mark Zuckerberg. «Aujourd’hui, je semble être sur la voie de la guérison, même si je dois bien avouer que j’ai eu un peu peur à un moment donné, notamment lorsque mon épouse a été, comme moi, acheminée aux urgences, soufflait-il. En quarantaine et convalescence à notre domicile, nous nous sommes battus avec cette maladie, ce qui pour moi a eu comme résultat visible la perte de 13 kilos.»